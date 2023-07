Fußball | Bundesliga RB-Heimauftakt am Freitag – FCM freut sich auf Samstag-Highlights gegen Hertha und Schalke Stand: 12.07.2023 16:16 Uhr

Der Spielplan steht seit fast zwei Wochen fest – nun haben RB Leipzig und der 1. FC Magdeburg, die beiden mitteldeutschen Klubs aus Bundesliga und 2. Liga, auch Gewissheit über die genauen Termine bis Mitte Oktober.

Dass RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt bei Bayer Leverkusen antreten muss, ist seit Ende Juni klar. Am Mittwoch (12. Juli) hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nun sowohl die zeitgenauen Ansetzungen für den 1. als auch die folgenden sieben Spieltage bis Mitte Oktober hinterher geschoben.

Heimauftakt am Freitag – Bayern-Gastspiel am Samstagabend

Demnach erfolgt der erste Anpfiff der Saison 2023/24 für das Team von Cheftrainer Marco Rose am Samstag (19. August) um 15:30 Uhr. Noch vier weitere Male muss RB in den anschließenden zwei Monaten zum traditionellen Bundesliga-Samstagnachmittagtermin antreten – am 4. Spieltag daheim gegen Augsburg (16. September), am 5. Spieltag in Gladbach (23. September) sowie am 7. (7. Oktober daheim gegen Bochum) und 8. Spieltag (21. Oktober in Darmstadt).

Der erste RB-Heimauftritt gegen den VfB Stuttgart wird derweil unter Flutlicht am Freitag (25. August, 20:30 Uhr) den 2. Spieltag eröffnen. In der Woche darauf kommt es an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick zum Sonntagsduell (3. September, 17:30 Uhr) mit dem 1. FC Union. Zudem ist das Gastspiel von Abonnementmeister FC Bayern München als Toppartie des 6. Spieltags auf Samstagabend (30. September) um 18:30 Uhr angesetzt.

FCM: Hertha am Samstagnachmittag – auf Schalke am Samstagabend

Zweitligist 1. FC Magdeburg wiederum wusste zumindest schon über die beiden ersten Termine in Wiesbaden (Sa., 29. Juli, 13 Uhr) und daheim gegen Braunschweig (So., 6. August, 13:30 Uhr) bescheid. Seit diesem Mittwoch herrscht nun auch Klarheit über die genauen Ansetzungen bis zum 10. Spieltag.

Auf die Blau-Weißen warten in diesem Zeitraum zwei 18:30-Uhr-Freitagstermine (7. Spieltag, 22. September, Paderborn daheim/10. Spieltag, 20. Oktober, in Hannover) sowie je drei Samstags und Sonntagsspiele. Im Anschluss an die Reise ans Hamburger Millerntor zum FC St. Pauli (4. Spieltag, So., 27. August, 13:30 Uhr) stellt sich am Samstag (2. September, 13 Uhr) des 5. Spieltages mit Hertha BSC der erste Bundesliga-Absteiger in der MDCC-Arena vor.



Nach der folgenden Länderspielpause gastiert das Team von Cheftrainer Christian Titz direkt beim zweiten Bundesliga-Absteiger – und zwar am Samstagabend (16. September, 20:30 Uhr) in der Arena auf Schalke.

red