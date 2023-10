Fußball | Bundesliga "Punkte hierbehalten" - RB-Leipzig-Frauen kämpferisch vor Highlight-Spiel gegen Wolfsburg Stand: 11.10.2023 16:02 Uhr

Mehrere tausend Fans werden am Sonntag zum Spiel der Frauen von RB Leipzig gegen Pokalsieger Wolfsburg im ehemaligen Zentralstadion erwartet. Mit Vorfreude und Selbstbewusstsein gehen die Aufsteigerinnen in die Partie gegen den noch ungeschlagenen Serienmeister.

Große Vorfreude bei den Frauen von RB Leipzig: Für die Bundesliga-Aufsteigerinnen steht am Sonntag (15.10.2023) das erste Highlight-Spiel der jungen Erstliga-Geschichte an. In der großen Arena geht es gegen die DFB-Pokalsiegerinnen und Vize-Meisterinnen des VfL Wolfsburg.

"Es ist ein besonderes Spiel"

"Es ist ein besonderes Spiel. Wir fiebern alle darauf hin, im großen Stadion vor so vielen Fans spielen zu dürfen. Die Vorfreude ist besonders groß", sagt etwa Jenny Hipp am Mittwoch (11.10.2023) am MDR-Mikrofon. 2Das ist geil. Wir freuen uns darauf. Die Mädels freuen sich darauf", berichtet auch Trainer Saban Uzun. Und auch für Sandra Starke ist es "ein besonderes Spiel". Die 30-Jährige wechselte vor der Saison aus Wolfsburg nach Leipzig. "Ich hatte eine gute Zeit in Wolfsburg. Ich freue mich auf das Wiedersehen."

Wolfsburg ungeschlagen - aber angefressen

Der Champions-League-Finalist aus Wolfsburg ist mit drei Siegen souverän in die Bundesliga-Saison gestartet. In der Champions League-Qualifikation mühte sich das Team um Topstar Alexandra Popp am Dienstag (10.10.2023) bei Paris FC aber nur zu einem 3:3. Nach der Partie schimpfte die 131-fache Nationalspielerin: "Ich bin extrem sauer. Das geht mit so einer Leistung vor allem in der ersten Halbzeit nicht.“ Popp selbst hatte den schwachen Wolfsburgerinnen mit zwei Toren immerhin das Remis gerettet, kritisierte nach der Partie aber das Defensivverhalten.

Könnte der Wolfsburger Champions-League-Auftritt in Paris von Vorteil für RB sein? Coach Uzun glaubt nicht daran – zumindest körperlich nicht. "Es gibt da eine klare Studie, dass ab drei Pausentagen zwischen den Spielen die Doppelbelastung eher weniger eine Rolle spielt. Vielleicht spielt eine Rolle, dass sie danach gegen Paris wieder zu Hause spielen. Aber das sind alles Dinge, die wir nicht beeinflussen können."

Ex-Wolfsburgerin Starke: "Kompakt stehen"

Beeinflussen können die Leipzigerinnen allerding ihr eigenes Spiel. Und da ist die Taktik gegen den großen Favoriten klar. "In einer kompakten Grundordnung stehen und dem Gegner so wenig Räume wie möglich bieten. Wir dürfen dem Gegner wenig Zeit und wenig Raum geben", erklärt Hipp. Starke ergänzt: "Wir müssen kompakt stehen, sehr diszipliniert sein und immer wieder Nadelstiche nach vorn setzen", so die 30-Jährige, die kämpferisch hinzufügt: "Ich glaube, jedes Team ist anfällig. Ich glaube, dass wir Punkte mitnehmen können."

Die RBL-Frauen sind am Sonntag erstmals in einem Pflichtspiel zu Gast in der Red-Bull-Arena.

Coach Uzun: "Geschafft, stabiler zu werden"

Die RB-Frauen sind mit einem Heimsieg und zwei Auswärtsniederlagen in das Abenteuer Bundesliga gestartet. "Wir betreten immer noch Neuland", so Uzun, der aber viel Positives beobachtet hat: "Wir haben es geschafft, stabiler zu werden. Mir hat gut gefallen, dass wir nach Gegentoren zurückgekommen sind. Wir schaffen es, nach Rückschlägen mit Rückständen umzugehen."

Damit man gegen die starke Wolfsburger Offensive aber gar nicht erst in Rückstand gerät, setzt auch Uzun auf eine sichere Defensive: "Wir wollen ihnen das Leben so schwer wie möglich machen. Wir gehen in jedem Spiel auf Sieg", verspricht der 36-jährige Aufstiegstrainer. "Wir wollen die Punkte hierbehalten."

Dirk Hofmeister