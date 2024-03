Fußball | Landespokale Pokal-Konferenz mit Erzgebirge Aue, HFC und Jena live bei "Sport im Osten" Stand: 20.03.2024 17:01 Uhr

Für Erzgebirge Aue und den Halleschen FC geht es um den Einzug ins Landespokal-Halbfinale. In Thüringen wird beim Stadtduell Schott gegen Carl Zeiss Jena bereits der erste Finalist gesucht. "Sport im Osten" zeigt die drei K.o.-Partien live in der Konferenz.

Auch in Mitteldeutschland ist an diesem Wochenende Pokalzeit. In Thüringen werden bereits die Endspielteilnehmer gesucht. In Sachsen und Sachsen-Anhalt geht es um den Einzug ins Halbfinale. "Sport im Osten" zeigt am Samstag ab 14 Uhr (im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) gleich drei Pokal-Knüller in einer Live-Konferenz.

Im Thüringenpokal kommt es zum Jenaer Duell zwischen dem SV Schott und dem FC Carl Zeiss. Im FSA-Pokal stehen die Kameras beim Duell SV Stahl Thale gegen Hallescher FC. In Sachsen sind wir live bei der Partie SC Freital gegen Erzgebirge Aue. Zudem gibt es tags darauf (So., 24. März) ab 14 Uhr das Sachsenpokal-Spiel zwischen dem VFC Plauen und der SG Dynamo Dresden.

Der SC Freital zieht für die Partie gegen Erzgebirge Aue in den Husaren-Sportpark nach Grimma um.

Für Spiel gegen Erzgebirge Aue - Freital zieht nach Grimma um

Eigentlich haben die Oberliga-Kicker aus Freital gegen den Drittligisten aus Aue gar kein richtiges Heimspiel. Aus Sicherheitsgründen, am eigenen Stadion des Friedens wird noch gebaut, muss man nach Grimma umziehen. Doch unter den erwarteten 2.000 Zuschauern wird die Hälfte aus Freital sein, alle Tickets gingen über den Tisch. Der Verein vermeldete auf seiner Seite: "Ein Heimspiel auf fremdem Geläuf, ein Heimspiel vor vollem Haus! Alle Tickets [...] sind vergriffen."

In einem weiteren Viertelfinale empfängt der noch ungeschlagene Oberliga-Spitzenreiter Bischofswerdaer FV den amtierenden Titelverteidiger 1. FC Lok Leipzig. Sowohl von dieser als auch von der Regionalliga-Nachholpartie der BSG Chemie Leipzig gegen Hertha BSC II sendet "Sport im Osten" im Rahmen des langen Fußballsamstags ausführliche Zusammenfassungen.

Hallescher FC bei Achtligist Stahl Thale

In Thale kann gegen den großen Halleschen FC gespielt werden. Der Landesklasse-Vertreter (8. Liga) ist im Viertelfinale krasser Außenseiter, schaffte aber 1999 schon einmal das große Kunststück, den HFC mit 1:0 aus dem Wettbewerb zu werfen. Ein Erfolgserlebnis können die Hallenser gut gebrauchen, zumal im Falle des abermaligen FSA-Pokalsieges die immens wichtigen Einnahmen im DFB-Pokal winken.

Stadtduell in Jena um den Finaleinzug

Im Thüringenpokal kommt es zum Duell der beiden Jenaer Mannschaft, die zwei Spielklassen unterscheiden. Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena spielt gegen Thüringenligist SV Schott Jena. Und obwohl beide Teams in Testpartien immer wieder gegeneinander antreten, liegt das letzte Pflichtspiel bereits 74 Jahre zurück.

2013 holte Schott Jena sensationell den Thüringenpokal.

Gespielt wird im Ernst-Abbe-Sportfeld, wo Schott vor elf Jahren den größten Erfolg der Vereinsgeschichte gefeiert hatte. Im Landespokalfinale setzte man sich gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit 1:0 durch, unterlag später im DFB-Pokal vor 11.800 Zuschauern dem damaligen Bundesligisten Hamburger SV mit 0:4.

rei