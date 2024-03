Eishockey | DEL2 Playoffs und Playdowns: Eispiraten mit Start nach Maß, Füchse und Eislöwen patzen Stand: 14.03.2024 00:08 Uhr

Für die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse hätte der Start in die Playoffs nicht unterschiedlicher verlaufen können. Mehr Erfolg im nächsten Spiel wünschen sich die Dresdner Eislöwen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben zum Playoff-Start einen klaren 3:0-Heimsieg gegen die Krefeld Pinguine eingefahren. Vor 2.671 Zuschauern erwischten die Hausherren einen Start nach Maß und gingen nach neun Minuten durch Thomas Reichel in Führung. Die Gäste hielten zwar insgesamt gut mit, die Tore machten aber auch in Drittel zwei und drei nur die Eispiraten. Max Balinson in der 32. und Tobias Lindberg in der 48. sorgten für den unter dem Strich verdienten Erfolg der Crimmitschauer. Das zweite Spiel der "Best of Seven"- Serie steigt bereits am Freitag in Krefeld. Los geht es um 19:30 Uhr.

Füchse mit deutlicher Auftakt-Pleite

Für die Lausitzer Füchse verlief der Playoff-Auftakt alles andere als optimal. Bei den Kassel Huskies setzte es eine 1:5-Niederlage. Weißwasser lag zunächst durch ein kurioses Eigentor 1:0 vorn, musste aber mit der Sirene zum Ende des 1. Drittels den Ausgleich hinnehmen. Danach leisteten sich die Füchse eine Reihe von Fehlern und gerieten folgerichtig in Rückstand. Noch in Drittel zwei stellte Kassel auf drei Tore Abstand und setzte in Minute 49 letztlich den Schlusspunkt. Die nächste Begegnung der Viertelfinal-Serie findet am Freitag um 19:30 Uhr statt.

Eislöwen verpatzen Playdown-Auftakt

Die Dresdner Eislöwen sind am Mittwoch mit einer Niederlage in die Playdowns gestartet. Gegen die Selber Wölfe mussten sich die Elbestädter mit 2:3 geschlagen geben. Die Tore für die Eislöwen erzielten Tomas Andres (17.) und David Rundqvist (36.). Den entscheidenden Treffer für Selb mar- kierte ausgerechte der Ex-Eislöwe Artus Kruminsch im zweiten Drittel. Die Ausgangslage für Dresden hat sich durch die Pleite nicht geändert. Um die Serie zu gewinnen, müssen weiter vier Siege her. Weiter geht es am Freitagabend um 19:30 Uhr in der Joynext Arena mit dem zweiten Spiel der Serie.

pti/ten