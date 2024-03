Handball | Bundesliga Pflichtsieg über Neckarsulm – Sachsen Zwickau springt auf Nichtabstiegsplatz Stand: 23.03.2024 20:11 Uhr

Sachsen Zwickau hat ein Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt. Ema Hrvatin und Co. siegten deutlich über die Sportunion Neckarsulm und sprangen durch den fünften Saisonsieg auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der BSV Sachsen Zwickau hat einen eminent wichtigen Pflichtsieg im Keller der Handball-Bundesliga gefeiert. Nicht zuletzt dank einer starken Schlussviertelstunde zog das Team von Cheftrainer Norman Rentsch daheim gegen den Tabellenletzten Sportunion Neckarsulm noch auf 32:25 (15:13) davon. Beste Werferin der Partie war BSV-Rückraum Ema Hrvatin mit acht Toren. Da der VfL Oldenburg derweil einen deutlichen 34:28-Erfolg über Solingen-Gräfrath einfuhr, zog Zwickau am HSV vorbei auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Zwickau zieht spät davon

Nach gutem Beginn (6:4/10.) verloren die Gastgeberinnen komplett den Faden. Über acht Minuten lang gelang kein Tor, während die Gäste mit fünf Treffern in Serie auf 6:9 aus Zwickauer Sicht stellten (18.). So viel vorweg – es sollte die höchste Führung der SUN bleiben. Die Sächsinnen fingen sich und egalisierten schnell wieder. Ein Doppelschlag von Laura Szabo und Emma Montag binnen 16 Sekunden brachten die knappe 15:13-Pausenführung.



Auch nach Wiederanpfiff blieb es zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Als die frühere THC-Akteurin Arwen Gorb Neckarsulm noch einmal auf 23:22 herangebracht hatte (48.), zogen die Gastgeberinnen das Tempo noch einmal an, minimierten die Fehlerquote und schlossen die Lücken in der Defensie. Ein folgender Vier-Tore-Lauf sorgte für die Vorentscheidung zugunsten des BSV (27:22/53.). Am Ende wurde es sogar noch richtig deutlich.

