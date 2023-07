Fußball | Spielplan Ostklassiker Chemnitz vs. Jena zum Regionalliga-Auftakt live im MDR Stand: 05.07.2023 17:32 Uhr

Der Ostklassiker zwischen dem Chemnitzer FC und dem FC Carl Zeiss Jena ist das MDR-Livespiel zum Liga-Auftakt der mit Spannung erwarteten Regionalliga-Spielzeit 2023/24. Derweil gastiert Absteiger Zwickau beim BFC Dynamo.

Eines war schon längst klar: Die Regionalliga Nordost 2023/24 ist so namhaft besetzt wie wohl noch nie zuvor in ihrer Geschichte – und hat erstmals seit 2021 wieder einen direkten Aufstiegsplatz in die 3. Liga. Am Mittwochabend (5. Juli) gab der Nordostdeutsche Fußballverband nun auch die dazugehörigen Spielplanansetzungen bekannt.



Gleich das erste MDR-Livespiel zum Saisonauftakt am letzten Juli-Wochenende hat es in sich: Der Chemnitzer FC empfängt Nordost-Vizemeister und DFB-Pokalteilnehmer FC Carl Zeiss Jena am 29. Juli (Sa., 14 Uhr) im heimischen Stadion an der Gellertstraße. "Wir starten mit einem Duell zweier Traditionsvereine live im TV, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de in die Saison. Das freut uns und sicherlich auch die Fans", betonte MDR-Sportchef Raiko Richter.

Vorfreude bei den Trainern Tiffert und Klingbeil

Auf den Start und das Duell gegeneinander freuen sich auch die beiden Cheftrainer. Der Chemnitzer Coach Christian Tiffert sagte: "Wir freuen uns grundsätzlich, dass die neue Saison schon bald wieder startet und freuen uns auf zahlreiche heiße Duelle. Zu Beginn der Spielzeit ist dieses Spiel sicherlich für die Fans und Spieler beider Mannschaften ein stimmungsvoller Startschuss." René Klingbeil vom FC Carl Zeiss Jena ergänzte: "Wir freuen uns darauf, dass es wieder losgeht. Und Chemnitz zu Beginn - ein echter Prüfstein vor sicher toller Kulisse. Das macht das ganze natürlich noch interessanter."

Zwickau gastiert in Hohenschönhausen

Ein weiteres klangvolles Duell des 1. Spieltages findet im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen statt. Dort gastiert Drittliga-Absteiger FSV Zwickau bei DDR-Rekordmeister BFC Dynamo. Rot-Weiß Erfurt, als Dritter die Überraschungsmannschaft des Vorjahres, bekommt es im Steigerwald mit Aufsteiger Hansa Rostock II zu tun. Der 1. FC Lok Leipzig muss sich daheim mit der VSG Altglienicke messen, während Ortsrivale BSG Chemie bei Hertha BSC antritt.



Den beiden weiteren mitteldeutschen Vereinen stehen schwere Auswärtspartien bevor. Der ZFC Meuselwitz fordert den SV Babelsberg heraus und Regionalliga-Rückkehrer FC Eilenburg muss zum Greifswalder FC. Der in den Aufstiegsspielen an der SpVgg Unterhaching gescheiterte amtierende Meister Energie Cottbus bekommt es in der Hauptstadt mit Viktoria Berlin zu tun. Bis auf besagtes Spiel Chemnitz vs. Jena sind die zeitgenauen Ansetzungen noch nicht bekannt.

Erfurt vs. Jena am 9. Spieltag – Leipziger Ortsderby Ende November

Am Spieltag darauf (Wochenende 5./6. August) verspricht nicht zuletzt das Erfurter Gastspiel in Cottbus Brisanz, während der 4. Spieltag mit den Prestigeduellen zwischen Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Lok und Rot-Weiß Erfurt vs. FSV Zwickau aufwarten lässt.



Das Thüringenderby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena steigt in der Hinrunde am 9. Spieltag (29. September - 2. Oktober) im Steigerwaldstadion. Die BSG Chemie und der 1. FC Lok wiederum duellieren sich am 15. Spieltag (24.-26. November) im Alfred-Kunze-Sportpark.

Winterpause nach viertem Advent – letzter Spieltag zu Pfingsten

Die Winterpause beginnt nach dem 18. Spieltag, der auf das vierte Adventswochenende (15.-18. Dezember) datiert ist. Laut Rahmterminplan sind der 19. und 20. Dezember aber auch für mögliche Nachholspiele ausgewiesen. Der offizielle Start ins Jahr 2024 erfolgt am Wochenende vom 26.-28. Januar mit dem 19. Spieltag. Pfingsten 2024 (18./19. Mai) steigt dann der letzte Spieltag der anstehenden Saison.

Der 1. Spieltag auf einen Blick (28.-30. Juli)

Chemnitzer FC - FC Carl Zeiss Jena (Sa., 29. Juli, 14 Uhr live im MDR)

- (Sa., 29. Juli, 14 Uhr live im MDR) Viktoria Berlin - FC Energie Cottbus

Hertha BSC II - BSG Chemie Leipzig

FSV Luckenwalde - Berliner AK

BFC Dynamo - FSV Zwickau

1. FC Lok Leipzig - VSG Altglienicke

- VSG Altglienicke SV Babelsberg - ZFC Meuselwitz

Greifswalder FC - FC Eilenburg

FC Rot-Weiß Erfurt - F.C. Hansa Rostock II

Der 2. Spieltag auf einen Blick (4.-6. August)

FC Eilenburg - SV Babelsberg

- SV Babelsberg ZFC Meuselwitz - 1. FC Lok Leipzig

- VSG Altglienicke - BFC Dynamo

FSV Zwickau - FSV Luckenwalde

- FSV Luckenwalde Berliner AK - Hertha BSC II

BSG Chemie Leipzig - Viktoria Berlin

- Viktoria Berlin FC Energie Cottbus - FC Rot-Weiß Erfurt

F.C. Hansa Rostock II - Chemnitzer FC

FC Carl Zeiss Jena - Greifswalder FC

Der 3. Spieltag auf einen Blick (15.-16. August)

Chemnitzer FC - Greifswalder FC

- Greifswalder FC Viktoria Berlin - Berliner AK

Hertha BSC II - FSV Zwickau

FSV Luckenwalde - VSG Altglienicke

BFC Dynamo - ZFC Meuselwitz

1. FC Lok Leipzig - FC Eilenburg

- SV Babelsberg - FC Carl Zeiss Jena

F.C. Hansa Rostock II - FC Energie Cottbus

FC Rot-Weiß Erfurt - BSG Chemie Leipzig

red