Eishockey | DEL2 Nur Crimmitschau jubelt zum Jahresabschluss Stand: 30.12.2023

Die Eispiraten Crimmitschau haben am letzten Spieltag des Jahres nochmals einen Sieg eingefahren. Weißwasser musste dagegen das Ende seiner Erfolgsserie hinnehmen. Dresden zog erneut den Kürzeren.

Crimmitschau siegt zum Abschluss

Die Eispiraten Crimmitschau haben das alte Jahr mit einem Sieg beendet. In Bad Nauheim setzten sich die Westsachsen am Samstagabend knapp mit 2:1 durch.

In doppelter Überzahl hatte Balinson vor 4.450 Zuschauern in der 11. Minute per One-Timer ins Kreuzeck für die Führung gesorgt, die Saponari per sehenswert herausgespieltem Treffer im Mitteldrittel ausbaute (29.). Die Gastgeber konnten in der umkämpften Partie kurz darauf nach einem Konter den Anschluss markieren (34.). Obwohl Bad Nauheim im Schlussabschnitt nochmals alle Kräfte für den erhofften Ausgleich mobilisierte, behielt Crimmitschau die Nerven und brachte den SIeg über die Zeit.

Dresdner Eislöwen kassieren nächste Pleite nach Rausch-Rückkehr

Mit 1:2 (0:1,0:1,1:0) hat das Team aus der sächsischen Hauptstadt gegen den EV Landshut verloren. Trotz teils drückend überlegener Schussstatistik blieb das Team von Petteri Kilpivaara erneut sieglos.

Die Eislöwen verkündeten am Samstagmittag (30.12.2023) kurz vor Spielbeginn einen Neuzugang. Mit Maxim Rausch haben sich die Elbestädter auf der Abwehrposition vom Kooperationspartner Iserlohn Roosters verstärkt. Matthias Roos, Sportdirektor der Dredner, freut sich auf den Rückkehrer: „In der abgelaufenen Saison hatte er viel Eiszeit in Crimmitschau und dort gezeigt, dass er eine gute Rolle in der DEL2 spielen kann.“ Der ehemalige U-18-Nationalspieler konnte den Rückstand seines Teams nicht verhindern. In der zehnten Minute gerieten die Hausherren durch Jakob Mayenschein ins Hintertreffen. Die überlegenen Sachsen (13 zu sechs Torschüsse) scheiterten Mal um Mal an Jonas Langmann im Tor des EV. Keine drei Minuten vergingen im zweiten Abschnitt, da brachte Tyson McLellan die Sachsen weiter ins Hintertreffen. Die Eislöwen schwächten sich durch Strafen immer wieder, hielten sich in Unterzahl aber schadlos. Johan Porsberger ließ vor 4.412 Zuschauern noch einmal Hoffnung aufkommen (53.), ein weiteres Tor gelang den Gastgebern aber nicht mehr, die im Tabellenkeller stecken bleiben.

Siegesserie der Lausitzer Füchse endet

Die Lausitzer Füchse haben in der DEL2 den vierten Sieg in Folge verpasst. Weißwasser verlor am Sonnabend nach Führung mit 1:2 beim EHC Freiburg. Das erste Tor des Abends gelang Ville Järveläinen, der eine Vorlage von Lane Scheidl im Gehäuse unterbrachte (32.). Im Mittelabschnitt gerieten die Füchse zunehmend unter Druck, doch Goalie Nikita Quapp hielt seinen Kasten vorerst sauber.

Doch im Schlussdrittel kippte die Partie. Vor 3.500 Zuschauern erzielte Jesse Roach das 1:1 (43.). Mit seinem Siegtreffer stellte Parker Bowles das Spielgeschehen auf den Kopf (46.). Die Füchse versuchten in der Folge noch einmal alles, kamen aber nicht mehr zum Ausgleich. Weißwasser startet am 2. Januar mit einem Heimspiel gegen Kaufbeuren ins neue Eishockey-Jahr.

