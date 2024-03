Basketball | Europe Cup Niners Chemnitz nach Machtdemonstration im Halbfinale Stand: 13.03.2024 22:00 Uhr

Die Niners Chemnitz haben sich auch im Viertelfinal-Rückspiel gegen Basket Saragossa durchgesetzt. Durch den 102:86 (44:38)-Sieg stehen die Chemnitzer erstmals in ihrer Geschichte im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Uguak geht voran

Zum Start der Partie taten sich die Niners wie schon im Hinspiel zunächst einmal etwas schwer, sodass die ersten Führungen zumeist in den Händen der Gäste lagen. Mit zunehmender Zeit arbeiteten sich die Hausherren aber in die Partie, wenngleich im Abschluss noch die letzte Konsequenz fehlte. Das erste Viertel endete leistungsgerecht 18:18. Im zweiten Viertel lief die Chemnitzer Offensive dann langsam, aber sicher warm. Angeführt vom starken Aher Uguak, der bis zur Pause schon insgesamt fünf Dreier versenkt hatte, erarbeiteten sich die Niners schnell eine komfortable Führung und gaben diese im Anschluss auch nicht mehr her. Zur Halbzeit lag das Team von Trainer Rodrigo Pastore schließlich 44:38 in Front.

Aher Uguak wurde mit 20 Punkten zum Chemnitzer Top-Scorer.

Galaktisch in Richtung Halbfinale

Nach der Rückkehr auf das Parkett entwickelte sich ein rasantes drittes Viertel, in dem beide Teams mit offenem Visier spielten. Auf beiden Seiten klingelte Dreier nach Dreier im Korb, wobei die Chemnitzer bei ihren Versuchen insgesamt nochmal deutlich effektiver waren. Zum Ende eines der wohl besten Drittel der laufenden Saison verbuchten die Niners 35 Punkte und führten souverän mit 79:63. Doch an Aufhören war aus Chemnitzer Sicht auch im vierten Viertel noch nicht zu denken. Da die Dreier weiterhin saßen, wurde es am Ende gar dreistellig. 102:86 lautete der Endstand dieses denkwürdigen Viertelfinal-Rückspiels – gleichbedeutend mit dem ungefährdeten Einzug in das erste europäische Halbfinale jemals.

Ausblick auf das Halbfinale

In der Runde der letzten Vier bekommen es die Niners mit Surne Bilbao Basket zutun. Die Spanier setzten sich im Viertelfinale trotz einer Hinspiel-Niederlage noch gegen Legia Warschau durch. Das Hinspiel steigt am 27. März zunächst in Bilbao, eine Woche später kommt es dann in Chemnitz zum finalen Show-Down um das Endspiel.

Stimmen zum Spiel

pti