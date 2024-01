Basketball | Europe Cup Niners Chemnitz kassieren erste Niederlage im Europe Cup Stand: 24.01.2024 22:39 Uhr

Die Niners Chemnitz haben ihre erste Niederlage im Europe Cup einstecken müssen. Bei Itelyum Varese verloren die Sachsen mit 78:90 (21:25, 16:20, 20:18, 21:27), müssen aber sportlich keine Konsequenzen fürchten. Bereits vor der Partie waren die Niners für die K.O.-Runde qualifiziert. Bester war DeAndre Lansdowne mit 18 Punkten. Jonas Richter steuerte 14 Zähler bei.

Die Partie begann sehr wild und zerfahren auf beiden Seiten. Beide Teams wollten mit viel Tempo starten, fanden dabei aber wenig Rhythmus in der Offensive. Den Gastgebern kam dieser Stil eher zu Gute, als den Niners, die in der gesamten ersten Hälfte nicht wirklich ins Spiel fanden. Vor allem von der Dreierlinie haperte es bei den Chemnitzern - zehn Versuche und kein einziger Treffer in den ersten beiden Vierteln.

Varese war dagegen besser in der Partie und konnte mit einigen Dunks und einer guten Quote von draußen die Niners auf Abstand halten. Folgerichtig gingen die Sachsen mit einem Acht-Punkte-Rückstand (37:45) in die Halbzeitpause.

Niners finden keine MIttel

Auch nach der Pause änderte sich nicht viel am Bild auf dem Parkett. Die Gastgeber trafen munter von draußen ihre Dreier (17 von 31) und konnten ihre Führung über das gesamte Spiel beibehalten. Sämtliches Aufbäumen der Chemnitzer war zu wenig konsequent und vor allem die Dreierquote blieb das große Problem. So war schnell abzusehen, dass es die erste Niederlage der Europa-Cup-Saison für das Team von Rodrigo Pastore geben würde.

Beim Stand von 67:69 schnupperten die Niners nochmal am Comeback, wurden aber durch einen 9:0-Lauf von Varese schnell eines Besseren belehrt. Am Ende bleibt die Niederlage glücklicherweise ohne Folgen. Jetzt gilt es das Spiel schnellstmöglich abzuhaken und sich auf die kommenden Aufgaben in der Liga und im Europe Cup zu konzentrieren. Am kommenden Samstag (27.01.) wartet bereits ein Auswärtsspiel in Heidelberg.

