Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz fahren in Bamberg ungefährdeten Sieg ein

Die Niners Chemnitz haben die Tabellenspitze in der BBL verteidigt. Bei Brose Bamberg stellten die Sachsen nach Startschwierigkeiten erneut ihre Klasse unter Beweis und zauberten eine starke Leistung aufs Parkett.

Mit 106:84 (48:36) hat sich das Team von Rodrigo Pastore in Franken durchgesetzt und im 24. Ligaspiel den 20. Sieg eingefahren. Überragender Mann bei den Niners war wieder einmal Kevin Yebo, der die Bamberger zur Verzweiflung brachte.

Yebo überragt nach holprigem Beginn

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. Adrian Nelson brachte Chemnitz mit 0:5 in Rückstand (2. Minute), doch die Niners kämpften sich zurück und glichen durch Tylor Ongwae aus (10:10/6.). Chemnitz leistete sich ungewohnte Fehler, doch blieb am Drücker. Kevin Yebo stand komplett blank an der Dreierlinie und brachte die Sachsen von Downtown erstmals in Front (17:15/9. Minute). Danach waren die Niners endgültig im Spiel angekommen, ließen bis zur Viertelpause nur noch einen Zähler zu und gingen mit einem 25:16 aus dem ersten Abschnitt.

Der zweite Durchgang begann mit einem erfolgreichen Distanzwurf von Dominic Lockhart, der Chemnitz auf zwölf Punkte davonziehen ließ (11./28:16). Der Tabellenführer spielte routiniert weiter, verteidigte gegen überforderte Bamberger stark und spielte gewohnt ruhig im Aufbauspiel und netzte konstant. Trotz einiger Fehler ging es mit einer komfortablen Führung in die Halbzeit.

Niners ziehen nach der Pause davon

Und aus der kamen die Sachsen unverändert stark. Aher Uguak stellte per Freiwurf auf Plus-17 (23./56:39), der überragende Yebo (33 Punkte, sieben Rebounds) traf und traf und verteidigte dazu noch stark. Bamberg fiel zusehends auseinander, verlor oft leicht den Ball und hatte den Tempogegenstößen der Gäste nichts entgegenzusetzen. Bereits nach dem dritten Viertel war die Partie entschieden, es stand 80:56 für Chemnitz. Im letzten Durchgang passierte wenig. Zwei Minuten vor dem Ende machte es Kaza Kajami-Keane per Treffer von Downtown dreistellig (101:74), die Niners fuhren den nächsten Sieg ein und grüßen weiterhin von der Tabellenspitze.

