Basketball | FIBA Europe Cup Niners Chemnitz erreichen Viertelfinale nach Zittersieg gegen CSM Oradea Stand: 17.01.2024 22:10 Uhr

Die Niners haben nach einem wahren Basketball-Krimi das Viertelfinale des Europe Cups erreicht. Durch einen knappen Sieg über CSM Oradea ist den Chemnitzern die Teilnahme an der K.o.-Phase nicht mehr zu nehmen.

Die Niners Chemnitz bleiben im Jahr 2024 ungeschlagen. Das Team von Rodrigo Pastore gewann am Mittwoch (17.01.) in heimischer Halle mit 101:98 (51:40, 89:89) nach Overtime gegen den rumänischen Erstligisten CSM Oradea. Durch den knappen Sieg stehen die Niners bereits zwei Spieltage vor Abschluss der Zwischenrunde im Viertelfinale des Europe Cups.

Niners kommen gut in die Partie

Die Chemnitzer erwischten den besseren Start und spielten das gesamte erste Viertel in Führung liegend. Nach einer Auszeit des Gäste-Trainers gelang es Oradea bessere Antworten auf die Niners-Offensive zu finden, sodass das Pastore-Team Anfang des zweiten Viertels erstmals in Rückstand geriet. Doch mehrere erfolgreiche Drei-Punkt-Würfe in Folge brachten die Chemnitzer wieder in Front. Mit elf Punkten Vorsprung ging es in die Halbzeit.

Deandre Lansdowne (Niners, Mitte) beim Wurfversuch.

Starke Schlussphase bringt den Sieg

Doch der Vorsprung wurde durch einen schwachen Niners-Start in Hälfte zwei schnell egalisiert. Anfang des vierten Viertels konnten die rumänischen Gäste zeitweise auf fünf Punkte davon ziehen, was hauptsächlich am stark aufspielenden Nijal Pearson lag. Aber durch Kampf und das zurückkehrende Wurfglück schafften es die Niners kurz vor Schluss zum Ausgleich. Den letzten Angriff der regulären Spielzeit konnte Oradea nicht verwerten, sodass es in die Overtime ging. In dieser spielten die Chemnitzer ihre Qualitäten aus und trafen zweimal mit Ablauf der Shot-Clock. Bester Werfer der Niners war DeAndre Lansdowne mit 25 Punkten.

cpr