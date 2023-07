Fußball | Regionalliga Neuer Keeper für den FSV Zwickau: Leneis unterschreibt Stand: 27.07.2023 10:20 Uhr

Der FSV Zwickau hat mit der Verpflichtung von Benjamin Leneis die Planungen für die Torhüterposition abgeschlossen. Der 24-Jährige kommt vom FC Augsburg, zuvor spielte er beim 1. FC Magdeburg.

Der FSV Zwickau ist in Sachen Keeper noch einmal aktiv geworden und hat Benjamin Leneis mit einem Vertrag ausgestattet. Dieser gilt zunächst für ein Jahr, eine Weiterverpflichtung ist durchaus möglich. Damit sind die Planungen der "Schwäne" für die Torhüterposition abgeschlossen.

Ein Jahr in Magdeburg

Der 24-Jährige zählte in der abgelaufenen Saison zum Kader der Bundesligamannschaft des FC Augsburg, erhielt seine Spielpraxis aber in der U23 der Schwaben in der Regionalliga Bayern. Von 2021 bis 2022 stand der gebürtige Münchner im Kader des 1. FC Magdeburg.

Leneis: "Der FSV Zwickau war für mich eine Topoption"

Nunmehr möchte Leneis beim FSV "den nächsten Schritt machen" und mehr Spielzeit erhalten. "Der FSV Zwickau war für mich eine Topoption. Der Verein hat mir alles geboten, was ich wollte und deshalb freue ich mich auf diese neue Aufgabe“, so der Schlussmann.

jmd/pm