Fußball | Regionalliga Mit vollem Fokus: Meuselwitz gastiert beim Tabellenletzten

Dem ZFC Meuselwitz steht mit dem Auswärtsspiel beim Berliner AK eine der vermeintlich "leichteren" Aufgaben bevor. Doch das Team von Trainer Leopold ist gewarnt und will die Hauptstädter keinesfalls unterschätzen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Regionalliga konnte sich der ZFC Meuselwitz am vergangenen Wochenende beim 9:0-Pokalerfolg über Chemie Kahla den Frust von der Seele schießen. Das Positiverlebnis des hochverdienten Sieges will die Mannschaft von Coach Georg-Martin Leopold nun auf das bevorstehende Ligaspiel übertragen. Dort gastiert Meuselwitz am Samstag (ab 13 Uhr im Liveticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App) beim Tabellenschlusslicht – dem Berliner AK.

ZFC-Trainer Leopold: "Ich bin grundsätzlich schon zufrieden"

Aktuell ist beim ZFC alles in bester Ordnung. In der Tabelle belegen die Rot-Weißen nach zehn absolvierten Spieltagen einen soliden 11. Platz und stehen obendrein im Viertelfinale des Landespokals. Mit Blick auf das Gesamtbild ist Meuselwitz-Trainer Leopold vor dem Auswärtsspiel beim BAK eine gewisse Gelassenheit anzumerken: "Ich bin grundsätzlich schon zufrieden. Der Pokalsieg hat uns gutgetan, das hat man in der Trainingswoche auch gemerkt."

Der 45-jährige Fußballlehrer, der die Zipsendorfer seit Beginn der Saison anleitet, kann dieser Tage in Ruhe an und mit seiner Mannschaft arbeiten – weil auch personell Vieles stimmt. Für Samstag sind nach derzeitigem Stand alle Spieler fit, lediglich Abwehrmann Felix Rehder wird die Partie aufgrund seiner Gelb-Sperre verpassen. Seinen Ausfall, den Leopold aufgrund der aufsteigenden Form des 21-Jährigen als "ärgerlich" benennt, werde der ZFC-Coach aber auffangen können: "Das sind Sachen, mit denen man auch irgendwo rechnet. Wir werden die Abwehr umbauen müssen, haben grundsätzlich ja aber alle Positionen mit Alternativen besetzt."

Daumen hoch: ZFC-Trainer Leopold ist derzeit zufrieden

Stolperwarnung FSV Zwickau

Dass ein Sieg gegen die zu Saisonbeginn abgeschlagenen Berliner kein Spaziergang wird, dessen ist Leopold sich bewusst. Nach eigener Auskunft hat er den BAK sowohl zum Anfang der Spielzeit als auch kürzlich genauer beobachtet und einen "himmelweiten Unterschied" festgestellt. Spätestens durch den 2:1-Heimsieg gegen den FSV Zwickau am 9. Spieltag haben die Hauptstädter bewiesen, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind.

Der ZFC um Trainer Leopold hat daher seine "Antennen ausgefahren" und will im altehrwürdigen Poststadion in Berlin-Mitte voll da sein – damit die eigene Ausgangslage auch weiterhin Grund zur Ruhe gibt. Und dass Meuselwitz gegen den BAK in der Vorsaison gleich zweimal den Kürzeren zog, gibt der Mannschaft möglicherweise einen zusätzlichen Motivationsschub.

