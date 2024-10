Handball | WM in Deutschland 2027 Magdeburg wird Austragungsort der Handball-WM 2027 Stand: 28.10.2024 13:14 Uhr

Zum vierten Mal in der Geschichte ist Magdeburg WM-Ort. In der GETEC-Arena werden Vorrundenspiele stattfinden, für die Partien der deutschen Nationalmannschaft ist die Halle aber zu klein.

Große Freude in Magdeburg: Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer im Januar 2027 wird die GETEC-Arena ein Austragungsort. Das haben am Montag der Deutsche Handball-Bund (DHB) und die Internationale Handballföderation IHF bekanntgegeben. Damit ist die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts nach 1958, 1974 und 2007 zum vierten Mal dabei, wenn in Deutschland der Weltmeister gesucht wird. Weitere Standorte sind München, Kiel, Stuttgart, Hannover und Köln.

2007 jubelten die Handballer Islands in der Magdeburger Arena.

Die Spielorte sind Zentren der Bundesliga, sie stehen für Tradition, aber auch für Moderne, wie München mit dem neuen SAP Garden. DHB-Präsident Andreas Michelmann |

Keine deutschen Spiele in Magdeburg

Klar ist, dass in der GETEC-Arena Vorrundenspiele der WM stattfinden werden. Da die Halle aber ein zu kleines Fassungsvermögen hat, werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht in Magdeburg zu sehen sein. Zudem treten die Teams in der Elbestadt an, die in der Vorrunde ausgeschieden sind. Mehr ist leider nicht möglich. Ab der Hauptrunde muss die Zuschauerkapazität mindestens 8.000 Zuschauer betragen. In Magdeburg passen 6.600 Fans in die Halle.

Die deutschen Vorrundenspiele werden in München ausgetragen. Die Hauptrunde steigt dann in Köln und Hannover. Die Finalrunde gibt es in der knapp 20.000 Zuschauer fassenden Lanxess-Arena in Köln.

2029 ist Deutschland EM-Co-Gastgeber

2029 wird Deutschland als Co-Gastgeber bei der EM der Männer auftreten. Hauptausrichter wird Frankreich sein. Die nächste Weltmeisterschaft findet 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen statt.

pm/SpiO