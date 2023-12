Handball | Bundesliga Machtdemonstration in Hamburg! SC Magdeburg überrollt den HSV Stand: 19.12.2023 22:27 Uhr

Der SC Magdeburg hat beim HSV Handball den 14. Saisonsieg eingefahren. Gegen die Hamburger war der SCM vor allem in Halbzeit eins nicht zu stoppen. Am Ende war es ein überzeugendes 43:28 (27:9) für die Grün-Roten, die damit ihren ersten Tabellenrang souverän verteidigen. Bester Werfer war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren. Felix Claar steuerte sechs Treffer zur SCM-Gala bei.

Was für eine erste Halbzeit des SC Magdeburg! Viel Tempo, ein überragender Sergey Hernandez im Kasten und wenig Gegenwehr der Hamburger - es lief alles, wie an der Schnur gezogen. Omar Ingi Magnussen machte neun seiner elf Treffer in Halbzeit eins und damit genau so viel, wie der HSV insgesamt erzielte. Der SCM zeigte keine Gnade bis zur Pause und ging mit überragenden 27 erzielten Toren in die Kabine.

7 Meter Wurf Omar Ingi Magnusson (SC Magdeburg, 14)

Ein Gang zurück in Halbzeit zwei

Erst nach dem Seitenwechsel nahmen die Magdeburger ein wenig das Tempo raus. Der HSV hatte in der Kabine dazu wohl die richtigen Worte von Coach Torsten Jansen mitbekommen und wollte in eigener Halle nicht komplett untergehen. So entwickelte sich eine ansehnliche Partie mit guten Momenten auf beiden Seiten für die Zuschauer. Am Ausgang des Spiels änderte das aber nichts mehr.

Erfreulich für den SCM war neben den zwei Punkten für die Tabelle, der Einsatz von Gisli Kristjansson und und Philipp Weber, die beide noch ein paar Minuten sammeln konnten.

Trainer Bennet Wiegert mit einer Geste der Zufriedenheit

Der Bart bleibt

Der "Siegerbart" von SCM-Trainer Bennet Wiegert wird damit auch beim letzten Heimspiel im Jahr 2023 bestehen bleiben. Am 22. Dezember empfangen die Magdeburger Frisch Auf! Göppingen in der heimischen GETEC-Arena, bevor es dann in die verdiente EM-Pause.

---

vk