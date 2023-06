Fußball | Testspiele Lok gewinnt Pokalrevanche - Jena siegt im Traditionsduell Stand: 30.06.2023 22:14 Uhr

Beide freuen sich im DFB-Pokal auf die attraktiven Gegner Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Vorher heißt es aber Warmspielen. Und so waren Lok Leipzig in Grimma und der FC Carl Zeiss Jena in Weimar zu Gast.

Der 1. FC Lok Leipzig hat auch sein drittes Testspiel vor der neuen Saison gewonnen. Beim Oberligisten FC Grimma setzte sich die Elf von Almedin Civa am Freitagabend mit 2:1 durch.

In der Pokalrevanche, der Regionalligist hatte sich im Sachsenpokal nur mit Ach und Krach und Verlängerung behaupten können, gingen die Gäste durch Maximilian Schütt früh in Führung (7.). Die Muldestädter nutzten durch Matty Goldammer ihre erste Gelegenheit zum Ausgleich (13.). Für den Siegtreffer sorgte dann Julian Weigel zehn Minuten vor dem Ende.

Jena schenkt Weimar zum Geburtstag halbes Dutzend ein

Ein Traditionsduell gab es in Weimar. Der 120 Jahre junge SC traf zum Geburtstag auf den ebenfalls 120 Jahre jungen FC Carl Zeiss Jena. Beim Landesklassen-Klub ließ der Regionalligist zum Auftakt seiner Testpartien nichts anbrennen und gewann 6:0 (3:0).

Vor 700 Zuschauer leitete der ehemalige U19-Nationalspieler Joel Richter den Torreigen ein (10./17.). Maximilian Krauß (35.) und Neuzugang Joshua Endres (50.) legten nach. Angreifer Jan Dahlke netzte ebenfalls doppelt ein (67./86.).

