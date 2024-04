Fußball | 3. Liga "Leben eingehaucht" - Dynamo Dresden mit neuem Mut zum Topspiel nach Regensburg Stand: 25.04.2024 15:47 Uhr

Im Pokal hat Dynamo Dresden das Sieger-Gen wiedergefunden. Ob es auch beim Topspiel in Regensburg mit einem Dreier klappt, muss man abwarten. Aber zumindest wurde der Mannschaft etwas "Leben eingehaucht".

Der Pokalsieg in Zwickau hat Drittligist SG Dynamo Dresden wieder etwas Leben eingehaucht. Dennoch, so Trainer Heiko Scholz, seien die Schwarz-Gelben am Samstag bei Jahn Regensburg (14 Uhr live bei SPORT IM OSTEN im MDR FERNSEHEN und Stream) klarer Außenseiter.

"Das wird ein sehr schweres Auswärtsspiel. Regensburg ist eine absolute Spitzenmannschaft und klarer Favorit. Das ist eine sehr robuste Mannschaft mit einem guten Umschaltspiel“, erklärte Scholz auf der Pressekonferenz des Vereins am Donnerstag (25. April 2024).

Torwartfrage noch nicht entschieden

Dass der Pokalerfolg Wirkung hinterlassen habe, wollte aber auch Scholz nicht verneinen. "So ein Tor in der 89. Minute, das ist immer der beste Zeitpunkt im Pokal." Gefreut hat Scholz, dass nach dem Ausgleich die Köpfe nicht runtergingen. "Das macht mich für Samstag optimistisch." Er hoffe jetzt, dass die Mannschaft in Regensburg mit breiter Brust auftritt. Ob er dann den wiedergenesenen Keeper Stefan Drljaca zwischen die Pfosten stellt oder doch Kevin Broll, sei "nicht die schwierigste Aufgabe".

Vlachodimos meldet sich zurück

Scholze freute sich vor allem, dass einem Spieler beim 2:1-Erfolg in Zwickau "neues Leben eingehaucht" wurde. Panagiotis Vlachodimos habe nach seiner Einwechslung richtig Schwung reingebracht. Er sei auch im Training bereits sehr auffällig gewesen. Das mache es zwar schwieriger, weil so der Konkurrenzkampf nochmal geschürt wird, "aber es ist ja gut so."

Ob Vlachodimos am Samstag vielleicht sogar von Beginn an aufläuft, wird man sehen. Klar ist bereits, dass das Stadion in Regensburg mit 15.700 Zuschauern ausverkauft sein wird. Darunter werden auch 1.800 stimmgewaltige Anhänger der SG Dynamo Dresden sein, die darauf hoffen, dass auch am Samstag ein Team mit neuem Mut auflaufen wird.

Regensburg: Enochs erwartet Trainer-Effekt

Der SSV Jahn Regensburg hat, anders als Dynamo, im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga trotz der 0:1-Niederlage in Ulm weiter alles in der eigenen Hand. Bei Spitzenreiter Ulm, so Cheftrainer Joe Enochs, habe sein Team eine "ordentliche Leistung gebracht". Allerdings dürfe man sich so viele Fehler wie vor dem Gegentor, "in einem solchen Spitzenspiel nicht mehr leisten". Personell muss Enochs neben den weiter verletzten Eric Hottmann und Erik Tallig nur auf Louis Breuning verzichten, der sich das fünfte Gelb abgeholt hatte.

Dynamo Dresden schätzt der Regensburger Coach trotz der schwachen Rückrunde weiterhin als Spitzenteam ein. "Natürlich haben wir auch darüber diskutiert, was der Trainerwechsel für einen Effekt haben könnte. Wenn man die Namen liest, gehört Dresden zu den Top-Teams der 3. Liga", erklärte Enochs mit Blick auf die Entlassung von Markus Anfang am vergangenen Sonntag.

spio