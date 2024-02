Eishockey | DEL2 Lausitzer Füchse kassieren Overtime-Niederlage gegen Eisbären Regensburg Stand: 18.02.2024 18:56 Uhr

Die Lausitzer Füchse haben ihr Nachholspiel des 22. Spieltags verloren. Nach einer denkbar knappen Partie mussten sich die Väkiparta-Schützlinge dem Tabellenzweiten aus Regensburg erst nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Lausitzer Füchse haben ihr Hockey Outdoor Game in Klingenthal verloren. Nach einer hart umkämpften Partie stand es letztlich 2:3 (0:0; 2:2; 0:0/0:1) für die Gäste aus Regensburg. 10.600 Zuschauer verfolgten die Begegnung im Vogtland. Aufgrund eines medizinischen Notfalls nahmen sich beide Fanlager im späteren Spielverlauf zurück.

Die Lausitzer Füchse versuchen mit aller Macht den Puck über die Linie zu drücken.

Füchse holen Rückstand auf - ohne Happy End

Schon der Beginn des Spiels unterstrich, dass die Lausitzer Füchse ihrem Gegner nichts schenken werden. So ging es für Clarke Breitkreuz bereits nach 14 Sekunden wegen Stockschlags auf die Strafbank. Das erste Tor fiel dann im zweiten Drittel, als David Booth nach Assist von Marvin Schmid das 1:0 für die Gäste markierte. Nach einem schnell ausgespielten Konter (27. Minute) erhöhten die Regensburger durch einen Schuss in den Giebel aus halbrechter Position sehenswert auf 0:2.

Doch die Mannen von Petteri Väkiparta ließen sich vom Rückstand nicht beeindrucken und setzten selbst immer wieder offensive Akzente. Die Bemühungen der Füchse wurden daraufhin durch Roope Mäkitalo belohnt, der sein 13. Saisontor nach Vorlage von Grafenthin erzielte. In der 30. Minute nutzte Jake Coughler ein Powerplay zum 2:2 Ausgleich. Da im letzten Drittel keine Tore fielen, ging es in die Overtime. Dort zeigten sich die Eisbären Regensburg äußerst effizient. Mit dem zweiten Schuss trafen die Gäste in Person von Andrew Yogan zum entscheidenden 2:3. Durch die dritte Niederlage in Folge verweilen die Lausitzer Füchse auf Rang neun.

red