Rennrodeln | WM in Altenberg Langenhan krönt sich zum Weltmeister Stand: 27.01.2024 13:43 Uhr

Max Langenhan ist erstmals Weltmeister im Rennrodel-Einzel. In Altenberg war der Thüringer nicht zu schlagen. Auch Felix Loch durfte jubeln.

Der deutsche Spitzenrodler Max Langenhan hat bei den Heim-Weltmeisterschaften im sächsischen Altenberg mit einer Machtdemonstration den Titel gewonnen. Der 24 Jahre alte Sportsoldat aus Friedrichsroda fuhr am Samstag im Einsitzer in 1:47,813 Minuten am schnellsten, ganze 0,761 Sekunden trennten ihn vom Österreicher Nico Gleirscher. Bronze holte der 14-malige Weltmeister Felix Loch mit 0,817 Sekunden Rückstand.

"Wir haben zusammen eine Medaille gewonnen, das ist das Wichtigste", sagte Langenhan im ZDF: "Wir sind super glücklich." Loch hingegen kämpfte mit den Tränen. "Die Medaille war extrem wichtig", bekam der 34-Jährige noch heraus, dann musste er das Interview unterbrechen.

Stürze von Favoriten kommen Langenhan und Loch zugute

Langenhan und Loch profitierten auch von Patzern hoch gehandelter Konkurrenten: Der Lette Kristers Aparjods stürzte im ersten Umlauf und fuhr damit die mit Abstand schlechteste Zeit heraus. Titelverteidiger Jonas Müller (Österreich) hatte ebenfalls Probleme mit der anspruchsvollen Bahn und fuhr nur auf Platz sechs.

Insgesamt war es für Langenhan der zweite WM-Titel, im Vorjahr in Oberhof hatte er mit der Teamstaffel Gold geholt. Dank Silber im Einzel und Bronze im Sprint konnte er sich am Rennsteig einen ganzen Medaillensatz sichern.

Doppelsitzer-Frauen mit nächster Enttäuschung

Die deutschen Rodlerinnen sind in Altenberg deutlich an den Doppelsitzer-Medaillen vorbeigefahren. Die Titelverteidigerinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal beendeten das Rennen am Samstag beim Sieg der Österreicherinnen Selina Egle und Lara Michaela Kipp nach zwei Patzern mit einem Rückstand von 4,079 Sekunden auf Rang 13. Silber holten Anda Upite/Zane Kaluma aus Lettland. Chevonne Chelsea Forgan und Sophia Kirkby aus den USA gewannen die Bronzemedaille.

Dajana Eitberger und Saskia Schirmer kamen ebenfalls nicht ohne Fehler durch die Eisrinne und wurden mit einem Rückstand von 0,843 Sekunden auf die Siegerinnen Sechste. Das dritte deutsche Doppel Elisa-Marie Storch und Pauline Patz kam nach den beiden Läufen im Altenberger Eiskanal auf den zwölften Rang.

Taubitz am Sonntag mit nächster Chance

Am Freitag jubelte Julia Taubitz im Sprint über die Goldmedaille. Die 27-Jährige aus Annaberg-Buchholz hat am Sonntag die Chance auf weitere Titel. Dann steht neben dem Frauen-Einzel auch noch die Teamstaffel auf dem Wettkampf-Programm.

Zeitplan der Rennrodel-WM

Freitag



13:00 Uhr: Sprint Doppelsitzer Herren

13:55 Uhr: Sprint Damen

14:45 Uhr: Sprint Herren

15:40 Uhr: Sprint Doppelsitzer Damen

Samstag



08:50 Uhr: Doppelsitzer Damen 1. Lauf

09:55 Uhr: Doppelsitzer Damen 2. Lauf





11:00 Uhr: Einsitzer Herren 1. Lauf

12:45 Uhr: Einsitzer Herren 2. Lauf





14:00 Uhr: Doppelsitzer Herren 1. Lauf

15:15 Uhr: Doppelsitzer Herren 2. Lauf

Sonntag



10:45 Uhr: Einsitzer Damen 1. Lauf

12:20 Uhr: Einsitzer Damen 2. Lauf





14:00 Uhr: Team-Staffel

Das deutsche Team auf einen Blick

Damen Einsitzer: Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Anna Berreiter (RC Berchtesgaden), Merle Fräbel (RT Suhl), Melina Fischer (ESV Lok Zwickau)

Herren Einsitzer: Felix Loch (RC Berchtesgaden), Max Langenhan (BRC 05 Friedrichroda), David Nößler (RSV Schmalkalden), Timon Grancagnolo (ESV Lok Chemnitz)

Herren Doppelsitzer: Tobias Wendl/Tobias Arlt (RC Berchtesgaden/WSV Königssee), Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (RRC Zella-Mehlis), Moritz Jäger/Valentin Steudte (RRC Zella-Mehlis/RT Suhl)

Damen Doppelsitzer: Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (RRC Altenberg/BSC Winterberg), Dajana Eitberger/Saskia Schirmer (RC Ilmenau/RC Berchtesgaden), Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (RT Suhl/RSV Schmalkalden)

___

red/dpa/sid