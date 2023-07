Handball | Bundesliga Lange Pause: SCM-Spielmacher Gisli Kristjansson an Schulter operiert Stand: 06.07.2023 16:26 Uhr

Gisli Kristjansson vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg ist erfolgreich an der rechten Schulter operiert worden. Die Grün-Roten hoffen auf eine Rückkehr des Spielmachers nach der Winterpause.

SCM-Spielmacher Gisli Kristjansson ist erfolgreich an der rechten Schulter operiert worden. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der Eingriff wurde bereits am Mittwoch in einer Klinik in Zürich vorgenommen. Die Operation war nötig geworden, nachdem sich der Isländer im Halbfinale des Final Four der Champions League gegen den FC Barcelona die Schulter ausgekugelt hatte. Es wird mit einer Ausfallzeit von bis zu einem halben Jahr gerechnet. Der SC Magdeburg hofft somit auf eine Rückkehr des Isländers nach der Winterpause.

SCM bedankt sich nochmals bei Kristjansson

"Die Notwendigkeit eines operativen Eingriffs war bereits am Abend des Halbfinales relativ klar, um eine nachhaltige Stabilisierung der Schulter für die Zukunft zu erreichen. Es ist Gisli daher nicht hoch genug anzurechnen, dass er sich ungeachtet dieser schwerwiegenden Verletzung am Finaltag nochmal in den Dienst der Mannschaft gestellt und somit maßgeblich zu einem der größten Erfolge der SCM-Geschichte beigetragen hat. Für diesen persönlichen Einsatz wird der SC Magdeburg Gisli ewig dankbar sein. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und eine schnellstmögliche Rückkehr ins Team des SCM", wird Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt in der Mitteilung zitiert.

red/pm