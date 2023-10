Neues vom Krügel-Platz | Folge 15 Krise des FCM: "Der Druck auf Trainer Christian Titz ist jetzt da" Stand: 30.10.2023 13:00 Uhr

Pfiffe zur Halbzeit und Krisen-Stimmung: Der 1. FC Magdeburg bleibt im sechsten Spiel in Serie ohne Sieg. Die Körpersprache des Teams gibt Anlass zur Sorge. Manche Entscheidungen von Cheftrainer Christian Titz sorgen für Diskussionen – auch im Podcast, bei dem ein besonderer Gast dabei ist.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Manche träumten nach dem furiosen Saisonstart des 1. FC Magdeburg schon vom Aufstieg, doch jetzt heißt die Zweitliga-Realität für den FCM plötzlich wieder Abstiegskampf. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Elversberg ist die Situation angespannt.

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast alle aktuellen Themen rund um den Klub – und begrüßen einen besonderen Gast im Studio: den langjährigen FCM- und Podcast-Fan Andreas Finzelberg aus Burg.

Folge 15 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Die schlechteste FCM-Halbzeit der Saison – ab Minute 02:30

Viele Fans und Beobachter waren sich am Samstagnachmittag nach den ersten 45 Minuten gegen Elversberg einig: Das war die schlechteste Halbzeit des 1. FC Magdeburg in dieser Saison. Und diese Leistung wurde dementsprechend mit Pfiffen von den Rängen quittiert.

Die Dreier-Runde analysiert die vierte Saisonniederlage im Podcast. Im Fokus: die personellen Wechselspielchen und taktische Ausrichtung der Mannschaft.

2.) Kriselt es auch zwischen Trainer und Team? – ab Minute 17:00

Nach einer guten halben Stunde entschied sich Cheftrainer Christian Titz für zwei drastische Auswechslungen: Torjäger Luca Schuler und Kapitän Amara Condé mussten den Platz verlassen. Beide ärgerten sich darüber ganz offensichtlich gewaltig. Plus: Die Körpersprache aller FCM-Profis ließ zumindest in der ersten Halbzeit sehr zu wünschen übrig.

Zahlreiche FCM-Fans stellten in der offiziellen Facebook-Gruppe zum Podcast deshalb eine Frage zum Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer: Kriselt es auch in dieser Beziehung? Oder steckt der 1. FC Magdeburg tatsächlich "nur" in einer Ergebniskrise? Ein weiteres Thema im Podcast.

3.) Die Geschichte eines FCM-Fans und der Blick nach vorn – ab Minute 33:00

Seit 1972 ist Andreas Finzelberg bereits Fan des 1. FC Magdeburg. Im Podcast erinnert sich der 63-Jährige an besondere Momente und teilt ganz persönliche Erinnerungen an den Europapokal-Sieg 1974.

Zum Abschluss des Podcasts blicken die FCM-Experten und FCM-Fan Andreas Finzelberg auf die kommenden Aufgaben voraus: Bereits am Mittwoch (Beginn: 18 Uhr) ist Magdeburg bei Holstein Kiel in Runde zwei des DFB-Pokals zu Gast. Am Sonnabend (20:30 Uhr) steht dann das Zweitliga-Auswärtsspiel beim Hamburger SV auf dem Programm.

FCM-Experte Guido Hensch und FCM-Fan Andreas Finzelberg im Podcast-Studio von MDR SACHSEN-ANHALT

