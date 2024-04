Fußball | Bundesliga Klarer Auswärtssieg: RB Leipzig fegt über Freiburg Stand: 06.04.2024 17:42 Uhr

Auch im elften Duell in Folge bleibt RB Leipzig gegen den SC Freiburg ungeschlagen. Bei Sommerhitze machte das Rose-Team im Breisgau schon ganz früh klar, wer Herr im Haus ist.

RB Leipzig feiert einen hochverdienten 4:1-Auswärtssieg beim SC Freiburg und macht Druck auf den vierten Platz. Dabei zeigte das Rose-Team vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, konnte es dann nach dem zwischenzeitlichen 4:0 nach der Pause austrudeln lassen.

Zwei Wechsel in der Startelf

Die Bilanz der Leipziger gegen Freiburg konnte sich schon vor dem Spiel sehen lassen. In den letzten zehn Partien gab es keine Niederlage. Die letzte Niederlage gab es am 26. Oktober 2019. Auf zwei Positionen änderte Marco Rose seine Startelf im Vergleich zur Nullnummer gegen Mainz. Kevin Kampl und Christoph Baumgartner blieben auf der Bank, dafür rückten der zuletzt gesperrte Amadou Haidara und Benjamin Sesko in die Startelf.

Schnelle Führung für Leipzig - Freiburg chancenlos

Und nachdem der Zeiger der Uhr eine Umdrehung geschafft hatte, führten die Leipziger bereits. Lois Openda marschierte auf der rechten Seite zur Grundlinie, seinen scharfen Pass in die Mitte erreichte Haidara, der aus Nahdistanz vollendete. Freiburg wirkte geschockt, bekam fortan kein Bein auf den Platz. Leipzig dominierte und hatte bei seinen Angriffen auch unglaublich viel Platz. Und nach 18 Minuten stand es bereits 0:2. Nach einem weiten Ball von Olmo gewann Openda das Laufduell mit Freiburgs Lukas Kübler, schoss ihn schließlich den Ball durch die Hosenträger in die Maschen. Und es sah auch danach eher nach dem dritten Leipziger Tor aus, als plötzlich Freiburg in der 40. Minute die große Chance zum Anschluss hatte. Nach einer Ecke war Openda der Ball an die Hand gesprungen. Den Elfmeter aber ballerte Lucas Höler an die Lattenunterkante. Freiburg aber wurde nun aktiver, RB schwamm zeitweise etwas. Und wurde in der 45. Minute erneut beschenkt. Openda erlief einen Ball, nachdem Yannik Keitel beim Versuch eines Kopfballs am Spielgerät vorbeisprang, und vollendete eiskalt.

Openda macht kurz vor der Pause den Sack zu.

RBL lässt es austrudeln

Freiburg brachte zur zweiten Halbzeit zwei frische Leute, Leipzig wartete zunächst ab. Ritsu Doan hatte dann nach einer Ecke auch eine Chance für die Gastgeber, verzog aus acht Metern. Dann aber zog RB kurz an und schon stand es 0:4. Openda passte von rechts in den Fünfer, wo Sesko (55.) mühelos einschieben konnte. Der eingewechselte Vincenzo Grifo schaffte mit einem Flachschuss aus 18 Metern nach einer Stunde den Ehrentreffer für Freiburg. Was man den Gastgebern zu Gute halten muss: Sie spielten trotz des klaren Rückstandes weiter nach vorn, ohne allerdings die ganz großen Chancen. Einzig bei einem Kopfball von Roland Sallai wurde es gefährlich, als der Ball auf die Lattenoberkante sprang. RBL spulte die Sache insgesamt relativ unaufgeregt runter.

Gerangel zwischen den Mannschaften von RB Leipzig und SC Freiburg

Das sagten die Trainer

Marco Rose (Leipzig): Stimme folgt

Christian Streich (Freiburg). Stimme folgt

