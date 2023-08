Fußball | Bundesliga Kevin Kampl: "Meisterschaft mit RB wäre ein Traum für mich" Stand: 08.08.2023 19:07 Uhr

RB Leipzig möchte am Samstag den ersten Titel der Saison gewinnen. Im Supercup geht’s gegen die Bayern. Dem deutschen Rekordmeister soll langfristig auch die Meisterschale abgeknöpft werden.

Von Antonio Ziesche

Den Anspruch, mit dem RB Leipzig in die neue Saison geht, hat Mittelfeldspieler Kevin Kampl schon am Tag nach dem gewonnenen Pokalfinale formuliert. Auf der Party am Neuen Rathaus rief er zu den tausenden Fans: "Nach der Sommerpause kommen wir wieder und versuchen, diesen verdammten Meistertitel zu holen." Die Pause ist nun vorbei und für RB Leipzig geht es im ersten Pflichtspiel gleich um einen Titel. Im Supercup trifft RB als Pokalsieger auf den amtierenden Meister aus München. Es ist ein erster Test, wenn die Ambitionen von Kampl wirklich ernst gemeint sind, müssen die Leipziger an den Bayern vorbei.

Umbruch im Kader

Mittlerweile weiß die Mannschaft von Trainer Marco Rose, wie man den Rekordmeister schlägt. Am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison konnte sie zum ersten Mal in München gewinnen. Doch die drei Torschützen, die beim 3:1 aus Leipziger Sicht trafen, sind mittlerweile alle weitergezogen. Dominik Szoboszlai spielt in der neuen Saison für den FC Liverpool, Christopher Nkunku hat beim FC Chelsea unterschrieben, Konrad Laimer hat die Seiten gewechselt und läuft ab jetzt für den FC Bayern auf.

Kampl, der in seine siebte Saison für RB geht, spricht von einem "mittelgroßen Umbruch", den der Klub in diesem Sommer gestaltet habe. Im Kader haben sie einige Leistungsträger verloren aber auch "Top-Spieler" dazubekommen, sagt er. Dafür stünden zum Beispiel die jeweils 20-jährigen Talente Xavi Simons (Leihe, Paris Saint-Germain), Fábio Carvalho (Leihe, FC Liverpool) und Benjamin Šeško (24 Millionen Euro, RB Salzburg).

Marco Rose (r.) im Trainingsgespräch mit Benjamin Sesko (l.) und Fabio Carvalho

Schwachstelle Innenverteidigung

Die Neuzugänge hätten "unfassbar viel fußballerische Qualität", sagt Kampl. Mittelstürmer Šeško traf bei der gelungenen Generalprobe gegen Las Palmas gleich per Kopf. Die Kopfballstärke des 1,94 Meter großen Slowenen wird in der Saison noch wichtig. Es werde Spiele geben, bei denen RB auf hohe Flanken und großgewachsene Stürmer setzten müsse, sagt Kampl. Eine Schwachstelle sieht der Slowene im Leipziger Kader aber noch: "Wir müssen hinten noch was machen, nach dem Abgang von Joško (Gvardiol, Anm. d. Red.)." Der Innenverteidiger verließ Leipzig nach zwei Spielzeiten und wird in Zukunft für den Champions-League-Sieger Manchester City kicken.

Kevin Kampl: "Wenn’s sein muss, gibt’s auch auf die Knochen"

Trotzdem bleibt Kampl bei seiner ambitionierten Einstellung. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Leipzig irgendwann den Meistertitel holen wird", sagt er. Am Samstag geht es gegen den Dauerrivalen Bayern München erstmal um den Supercup. Die Mannschaft freue sich "riesig" auf das Spiel, sagt Kampl. Die Möglichkeit, mit einem Spiel einen Titel zu gewinnen, gebe es schließlich nicht so oft.

Außerdem trifft die Mannschaft mit Konrad Laimer auf einen alten Bekannten. Kampl und er seien nach wie vor gut befreundet. Trotzdem: "Wenn der Schiri anpfeift, ist er 90 Minuten mein Gegenspieler und wenn’s sein muss, gibt’s auch auf die Knochen", sagt der Leipziger.