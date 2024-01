Fußball | 2. Bundesliga Ito beschert Magdeburg knappen Sieg gegen Wiesbaden Stand: 21.01.2024 15:28 Uhr

In einer Partie mit überschaubarem Niveau und wenigen Chancen hat sich der 1. FC Magdeburg hauchdünn, aber verdient gegen den SV Wehen Wiesbaden durchgesetzt. Christian Titz hat dabei den Sieg eingewechselt.

Mit 1:0 (0:0) haben die Elbestädter die Hessen zuhause geschlagen und somit die ersten drei Punkte im neuen Jahr eingefahren. Defensiv stabil, offensiv weitestgehend harmlos, hat am Ende ein Joker den Sieg beschert.

Tobias Müller startet in müder erster Hälfte

Rückkehrer Tobias Müller startete in der Innenverteidigung. Und er gab der Abwehr Stabilität: Der FCM ließ im ersten Durchgang nichts anbrennen. Doch nach vorne ging dafür auch kaum etwas. Mohammed El Hankouri, der die offensive Dreierkette nach den Ausfällen von Luca Schuler und Luc Castaignos verstärkte, kam in der 18. Minute zu einem Abschluss im Strafraum, der geblockt wurde. Baris Atik probierte es zweimal (26./45.) aus der Distanz, doch verzog knapp. So ging es torlos in die Kabine.

Bei der Rückkehr von Tobias Müller spielte der 1. FC Magdeburg zu Null.

Ito mit Spektakel-Tor

Aus der kamen die Gäste besser, hatten durch Franko Kovacevic die beste Chance der Partie (55.), der jedoch an Dominik Reimann scheiterte, der die Szene mit einem Fehler selbst einleitete. Christian Titz reagierte, wechselte dreifach. Und brachte Tatsuya Ito. Der Japaner brachte Leben in die Offensive, wurde in der 80. Minute vom ebenfalls eingewechselten Silas Gnaka toll freigespielt und erzielte aus spitzem Winkel mit Umweg über Latte und Pfosten das 1:0.

Viele Zweikämpfe gab es, wenige Torchancen, dennoch drei Punkte für Magdeburg zum Start in neue Jahr.

Vier Minuten später musste Amar Catic frühzeitig vom Platz: Zur Halbzeit erst in die Partie gekommen, sah der Wiesbadener die Ampelkarte. Magdeburg ging auf den zweiten Treffer, doch auch in Unterzahl stand der SVWW massiv. Jason Ceka hatte in der Nachspielzeit die große Chance, hätte mit einem Querpass die Vorentscheidung auflegen können, doch ging gegen Wehen-Keeper Florian Stritzel ins Dribbling. Der Torhüter konnte klären. Der FCM ließ nichts mehr zu und holte den ersten Sieg im neuen Jahr.

