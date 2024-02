Schwimmen | WM in Doha Isabel Gose holt erneut Bronze - Lukas Märtens schwimmt knapp dran vorbei Stand: 13.02.2024 18:27 Uhr

Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Doha abermals eine Bronze-Medaille geholt. Die Schwimmerin vom SC Magdeburg brillierte auch über 1500 Meter Freistil. Lukas Märtens verpasste sein zweites Edelmetall hingegen knapp.

Was für ein tolles Ergebnis: Isabel Gose hat sich bei der Schwimm-WM in Doha erneut die Bronze-Medaille gesichert. Zwei Tage nach ihrem Erfolg über 400 Meter Freistil schwamm die 21-Jährige am Dienstag (13.02.2024) auch über 1500 Meter Freistil auf das Treppchen. Mit einer Zeit von 15:57,55 Minuten musste sich die Schwimmerin des SC Magdeburg lediglich Simona Quadralla (Italien) und Li Bingjie (China) geschlagen geben. Für Gose bedeutete der dritte Platz gleichzeitig die Olympia-Qualifikation über diese Distanz.

Lukas Märtens verpasst Bronze knapp

Lukas Märtens hat im 200 Meter Freistil der Männer hingegen eine erneute Medaille knapp verpasst. Der gebürtige Magdeburger landete am Dienstag (13.02.2024) auf dem vierten Platz. Dem 22-Jährigen, der in 1:45,33 Minuten ins Ziel schwamm, fehlten letztlich sieben Hundertstelsekunden auf den Dittplatzierten Luke Hobson (USA). Den Sieg über die halbe Distanz holte Hwan Sun Woo aus Südkorea vor dem Litauer Danas Rapsys. Doch auch Märtens hatte am Ende Grund zur Freude, denn wie Freundin Gose schaffte auch er die direkte Olympia-Qualifikation über die geschwommene Distanz.

