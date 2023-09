Fußball | Freundschaftsspiel "Im Schein des Flutlichts" – Frankfurt gastiert im Oktober bei der BSG Chemie Stand: 12.09.2023 18:00 Uhr

Die SG Eintracht Frankfurt und ihre Fans hatten einen erheblichen Anteil daran, dass das Flutlichtprojekt der BSG Chemie Leipzig realisiert werden konnte. Im Oktober gastiert der befreundete Bundesligist zur nächsten Stippvisite im Alfred-Kunze-Sportpark.

Jüngst hatte die BSG Chemie Leipzig beim Sächsischen Fußballverband um die Verlegung des Landespokal-Auswärtsspiels beim VfB Schöneck gebeten – nun ist auch klar warum. Am avisierten Pokalwochenende begrüßt der Regionalligisten einen prominenten Gast aus der Bundesliga im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark. Wie die Grün-Weißen am Dienstagabend (12. September) informierten, tritt die SG Eintracht Frankfurt während der nächsten Länderspielpause am 13. Oktober um 19 Uhr zum Freitagabend-Freundschaftsspiel unter Flutlicht in Leutzsch an.

"Mehr als großzügige" SGE-Spende für Chemie-Flutlicht

Es ist der lang erwartete nächste Besuch der befreundeten Hessen, deren aktive Anhänger seit langem eine innige Verbindung zur Fanszene der BSG haben. Und nicht zuletzt spielten die Frankfurter eine wichtige Rolle dabei, dass seit vergangenem Januar vier feste Flutlichtmasten über dem AKS thronen. In ihrer offiziellen Mitteilung erinnerten die Leipziger diesbezüglich unter anderem an "eine mehr als großzügige Spende" der SGE für das Großprojekt und weitere Infrastrukturmaßnahmen auf dem Stadiongelände in Leutzsch.



Es wird das insgesamt dritte Aufeinandertreffen der beiden Klubs. 2016 trotzte der damals gerade in die Oberliga aufgestiegene Underdog den Gästen aus der Mainmetropole um Klublegende Alex Meier ein 2:2-Remis ab. Drei Jahre später ließ die Eintracht der BSG vor gut 9.000 Fans im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang dann mit 5:1 keine Chance. Viel wichtiger als das Ergebnis: Der 100.000 Euro schwere Scheck, den die Gäste aus Sachsen in der Halbzeit von SGE-Vorstand Axel Hellmann überreicht bekamen.

Drittes Duell der befreundeten Klubs

"Wir hätten die Eintracht bereits gerne zur Flutlichteinweihung eingeladen, doch Ligabetrieb und die Reise der Eintracht durch Europa ließen das terminlich nicht zu. Umso mehr freuen wir uns, dass es uns nun gelungen ist, im engen Terminkalender der Frankfurter einen Platz für unsere Einladung nach Leutzsch zu finden", wurde Chemie-Vorstandschef Frank Kühne zitiert und ergänzte: "Neben einem Fest für die Fans beider Vereine geht es uns vor allem darum, ein herzliches Dankeschön für die besondere Unterstützung aus Frankfurt auszusprechen. Wir freuen uns auf einen vollen AKS mit packender Atmosphäre im Schein des Flutlichts."

red/pm