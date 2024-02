Badkurvenversteher | Folge 23 HFC-Experte: "Es gab viele Lichtblicke" Stand: 01.02.2024 06:15 Uhr

Nach zwei Siegen zum Start ins neue Jahr hat der Hallesche FC gegen Mannheim einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Die HFC-Experten ziehen nach der englischen Woche im Podcast trotzdem eine positive Bilanz. Thema Außerdem: Ein weiterer potenzieller Neuzugang.

Von Marius Rudolph, MDR SACHSEN-ANHALT

Mit sechs von neun möglichen Punkten hat der Hallesche FC die erste englische Woche des Jahres beendet. Ähnlich groß wie die Ausbeute war der Frust, nachdem das letzte der drei Spiele im eigenen Stadion mit 1:4 gegen Mannheim verloren ging. In der neuen Folge des Badkurvenverstehers sprechen die HFC-Experten des MDR, Stephan Weidling und Marius Rudolph, darüber, warum Trainer und Mannschaft trotzdem zufrieden sein können. Außerdem blicken die beiden auf die Auswärtspartie in Sandhausen voraus und stellen einen potenziellen Neuzugang vor.

Folge 23 des Badkurvenverstehers in der Übersicht:

Stark im Anflug – ab Minute 1:40

Weil Niklas Landgraf nach der im Spiel gegen Mannheim erlittenen Schulterverletzung erneut lange auszufallen droht, hat sich Sportdirektor Thomas Sobotzik noch einmal auf dem Transfermarkt umgesehen und ist fündig geworden. Yannick Stark, Ex-Dynamo-Profi mit reichlich Zweitliga-Erfahrung, ist ins Visier der Hallenser geraten.

HFC-Experte Weidling konnte kurz vor Ende der Transferfrist mit Sobotzik und Stark sprechen. Im Podcast verrät er, was beide zu einer möglichen Zusammenarbeit sagen und was die HFC-Fans von Stark halten.

Boyd vermiest HFC-Geburtstag – ab Minute 17:10

40 Tore schoss Terrence Boyd einst in seinen zweieinhalb Jahren beim Halleschen FC. Nun traf der Stürmer bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte doppelt für seinen neuen Verein Waldhof Mannheim und war damit entscheidend am 4:1-Sieg beteiligt – und das ausgerechnet am 58. Geburtstag des HFC.

Woran es noch lag, dass es zu dieser hohen Niederlage kam und welche Erkenntnisse sich daraus für die restliche Saison ergeben, darüber sprechen die HFC-Experten in der neuen Folge des Badkurvenverstehers.

Zwei Gesichter des SV Sandhausen – ab Minute 29:38

Der HFC steht kurz vor der nächsten englischen Woche. Die beginnt am Samstag (3. Februar, 14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen. Die Kurpfälzer stehen wie Halle unter Druck, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Während die Rot-Weißen im Abstiegskampf punkten müssen, braucht Sandhausen den Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben.

HFC-Experte Weidling erkennt bei den Sandhäusern "zwei Gesichter". Was genau es damit auf sich hat, verrät er im Podcast. Außerdem ist noch einmal das Duell aus der Hinrunde Thema, das die Hallenser überraschend hoch gegen den Zweitliga-Absteiger gewinnen konnten.

