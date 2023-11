Handball-Klub-WM Gelingt dem SC Magdeburg der Titel-Hattrick? Stand: 06.11.2023 14:19 Uhr

Zweimal in Folge hat der SC Magdeburg bereits die Trophäe bei der Handball-Klub-WM geholt, jetzt gibt's im saudischen Dammam die Chance auf den Titel-Hattrick. Der Anreiz ist groß: Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 400.000 US-Dollar. In der Vorrunde trifft der SCM auf einen alten Bekannten.

Da war der Jubel groß: Der SC Magdeburg schnappt sich 2022 zum zweiten Mal die Trophäe.

Gelingt dem SC Magdeburg der dritte Streich? Bereits am Dienstag (7. November, 17:30 Uhr im SpiO-Liveticker) wird es für die Mannschaft von Bennet Wiegert im wahrsten Sinne des Wortes heiß, dann steigt der SCM in die Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien ein.

Es ist noch Platz in der SCM-Vitrine

30 Grad Außentemperatur, die Magdeburger kennen das Ganze schon. Sowohl 2021 als auch 2022 haben sie beim IHF Super Globe bereits den Titel geholt, da dürfte auch noch Platz für die dritte Trophäe in der SCM-Vitrine sein. Das Turnier läuft bis zum kommenden Sonntag (12. November. Sport im Osten tickert alle Spiele der Magdeburger live in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).

Titelverteidiger gleich Dienstag gefordert

Wie immer wird es ein schweres Unterfangen im saudi-arabischen Dammam. Der Titelverteidiger aus Magdeburg ist bereits am Dienstag gefordert. Erster Gegner ist Gastgeber Al-Khaleej Club. Der FC Barcelona und die Füchse Berlin (beide Teams mit Wildcard) beispielsweise haben einen Tag mehr Zeit zur Eingewöhnung.

Komplizierte Anreise in verschiedenen Gruppen

Die Sache ist insofern beschwerlich für die Magdeburger, da zuletzt glatt 14 SCM-Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren und sich nun aus diversen Orten auf die lange Reise machen müssen. "Die Spieler reisen in unterschiedlichen Reisegruppen über Doha an. Manche kommen aus Tunesien, manche direkt aus Norwegen. Hoffen wir mal, dass wir am Dienstag zum Frühstück alle an Bord haben", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt am SpiO-Mikrofon.

SCM-Gruppe mit Khaleej und Brisbane

Gespielt wird in der Hafenstadt Dammam in vier Gruppen á drei Mannschaften. Das jeweils beste Team qualifiziert sich fürs Halbfinale. "Das Teilnehmerfeld ist klar, es wird eine schwere Aufgabe werden", bekräftigte Magdeburgs Geschäftsführer Schmedt.



Neben den Sachsen-Anhaltern zählen Barcelona, SCM-Endspielgegner der vergangenen zwei Jahre, Champions-League-Finalist Kielce und HBL-Spitzenreiter Berlin zu den Favoriten. Zunächst aber muss Magdeburg in Gruppe C die Pflichtaufgaben gegen Khaleej und die University of Queensland, dem Ozeanien-Meister aus dem australischen Brisbane (9. November, Anwurf: 14:45 Uhr), lösen.

Grafik Super Globe SC Magdeburg Al Khaleej

SCM kennt saudischen Klub aus Vorjahr

Khaleej kennen die Magdeburger noch aus dem Jahr 2022 von der Klub-WM, als sie die saudische Mannschaft mit 35:29 bezwangen und ins Halbfinale einzogen. Dort gelang gegen den ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly ein 36:28, bevor das Wiegert-Team in einem dramatischen Finale den FC Barcelona mit 41:39 nach Verlängerung in die Knie zwang. Im Jahr zuvor hatte sich der SCM im Endspiel durch ein 33:28 gegen Barcelona erstmals zum Klub-Weltmeister gekrönt.

"Wollen mit etwas Zählbarem zurückkommen"

Wie in den zwei Jahren davor soll in der Vorrunde natürlich nicht Schluss sein. Der SCM hat erneut Großes vor. "Wenn man zum dritten Mal bei dem Turnier mitmachen kann, zweimal gewonnen hat, wollen wir natürlich mit etwas Zählbarem zurückkommen", sagte Schmedt.

Abklatschen: Trainer Bennet Wiegert (mi.) in den ersten Momenten nach der erfolgreichen Titelverteidigung gegen Barcelona im Oktober 2022.

Der Preis ist heiß: 400.000 Dollar Siegprämie

Auch der Preis ist heiß. Zweimal kamen die Grün-Roten bereits in den Genuss der Siegprämie, und auch diesmal winken dem Titelträger 400.000 Dollar. "Das stuft sich dann ab bis Platz drei", sprach Schmedt die "Trostpreise" an. Das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel finden am 12. November statt.

