Wintersport Hauptsponsor steigt aus - Probleme bei Bob und Rodel

Der deutsche Bob- und Rodelsport muss kräftig sparen. Nach dem Ausstieg des Hauptsponsors fehlt für die Saison 2024/25 ein Millionenbetrag.

Nach dem Ausstieg eines Hauptsponsors kommen auf den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) Finanzprobleme zu. Gut eine Million Euro werden dann im vor-olympischen Winter 2024/2025 fehlen. "Diese Saison ist aber gesichert", sagte BSD-Vorstandsmitglied Alexander Resch am Freitag auf der Saisonauftakt-Pressekonferenz in Dresden. Der Olympiasieger im Rodel-Doppelsitzer von 2002 kündigte einen Sparkurs an. "Wir müssen in den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten clever haushalten."

Kommende Saison fehlt hoher Betrag

Der Verlust des Logistikpartners DHL zur Saison 2024/2025 trifft den erfolgreichsten deutschen Wintersport-Verband hart. In der nächsten Saison fehle ein "sehr hoher sechsstelliger, fast siebenstelliger Betrag", sagte Resch und stellte fest: "Wir hatten schon bessere Zeiten."

Diese Saison fahren die gelben Bobs noch durch die Rinne.

Mit den Sportlerinnen und Sportlern solle demnächst über die Finanzkrise gesprochen und Sparpotenzial ausgelotet werden. "Das ist eine Riesenherausforderung, die wir annehmen», sagte Resch. "Wir haben eine mords Preisentwicklung, da muss jeder reagieren." Der BSD sei mit potenziellen neuen Partnern "im Gespräch", sagte Resch.

