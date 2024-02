Basketball | BBL "Hatten Glück": Niners gegen Meister mit Spielmacher Lansdowne Stand: 28.02.2024 10:12 Uhr

Die Niners Chemnitz dürfen das Heimspiel gegen Meister Ulm am Sonntag mit einem ihrer Leistungsträger bestreiten: Spielmacher DeAndre Lansdowne entging nach einem Platzverweis bei Bayern München einer Sperre.

Die Niners Chemnitz können in der Basketball-Bundesliga im Heimspiel am Samstag (02.03.2024) gegen Meister ratiopharm Ulm auf Spielmacher DeAndre Lansdowne zurückgreifen. Der US-Amerikaner entging nach einer Hinausstellung beim Spiel am 13. Februar in München einer Sperre.

Niners: "Wir hatten Glück"

Niners-Pressesprecher Matthias Pattloch sagte Tag24: "Wir hatten Glück. Die BBL hat es bei einer Geldstrafe für DeAndre belassen und auf eine Spielsperre verzichtet". Beim 80:89 bei den Bayern musste Lansdowne vier Sekunden vor Schluss wegen eines Beinstellens, das nach Videostudium als disqualifizierendes Foul gewertet wurde, vom Parkett. Solch ein Foul kann auch eine Spielsperre nach sich ziehen.

Durch die Niederlage waren die Niners von den Münchnern von Tabellenplatz eins auf zwei verdrängt worden. Gegen den Liga-Sechsten Ulm hat Chemnitz bislang zwei Saisonspiele, in der Liga und im Pokal, verloren. Die Sachsen rechnen mit dem dritten ausverkauften Heimspiel der Saison.



cke