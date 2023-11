Fußball | 3. Liga Hallescher FC zum "Best-of-Duell" beim SC Verl Stand: 10.11.2023 19:29 Uhr

Hinter dem Fußball-Drittliga-Duell des Halleschen FC beim SC Verl am Samstag (14:00 Uhr) verbirgt sich eine Partie mit erstaunlichen Zahlen. Geht es nach denen, dann ist der HFC trotz zweier Siege zuletzt Außenseiter.

Das Programm in der 3. Liga hat es für den Halleschen FC in sich: Sechs Mal in Folge geht es für das Team von Sreto Ristic gegen Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte. Immerhin: Mit dem Auftritt beim Fünften SC Verl am Sonnabend (14:00/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) endet diese Serie.

"Jungs brauchen diese Momente"

Zuletzt tankte der HFC mit zwei Siegen gegen den Achten Viktoria Köln (2:1) und den damaligen Dritten SSV Ulm (3:2) Selbstvertrauen: "Es ist das A und O, dass wir weiter an uns glauben. Die Jungs brauchen diese Momente, sie helfen uns die nächsten Schritte zu gehen", sagt Trainer Sreto Ristic. Zuvor hatte sein Team aus sechs Partien nur einen Punkt geholt. Dabei zeigte der HFC, wie zum Beispiel in Aue (1:3) oder bei Spitzenreiter Dresden (1:2), immer wieder starke Phasen, belohnte sich aber nicht. Das Glück war oft nicht auf der Seite des Drittliga-Dinos, der sich seit 2012 in dieser Spielklasse hält.

Ristic sagt: "Wir haben versucht die Leistung zu beurteilen, und die war überwiegend gut. Und jetzt freuen wir uns einfach, dass wir uns belohnt haben."

Schlechteste Abwehr sieht sich dem besten Angriff gegenüber

Das Spiel gegen den SC Verl ist eine Partie der Drittliga-Bestdaten: Bei den Spielen der Ostwestfalen fallen die meisten, bei denen von Halle die zweitmeisten Treffer. Die Torfabrik der Liga trifft auf die schlechteste Abwehr. Das hat auch Sreto Ristic registriert: "Sie haben die beste Offensive der Liga, haben ihr Ding durchgezogen, auch am Anfang als es nicht so lief. Sie spielen die meisten Pässe und haben den meisten Ballbesitz."

Auf einen wie Abwehrspieler Enrique Lofolomo könnte es in Verl ankommen.

Wird sich die Herangehensweise seiner Mannschaft gegen die angriffslustigen Gastgeber ändern? "Wir können nicht großartig anders an das Spiel herangehen. Wir haben das Spielermaterial, das wir haben. Ich hoffe, dass Selbstvertrauen und Selbstverständlichkeit wieder da sind und wir weiterhin unseren Trend verfolgen."

Ristic bangt noch um Rechtsaußen Erich Berko (Oberschenkelprobleme). Regisseur Besar Halimi könnte nach seinem Syndesmosebandanriss zumindest eien Option für den Kader sein.

Top-Torjäger beim Top-Scorer

Mit Halles Dominic Baumann und Verls Oliver Batista Meier treffen der beste Torjäger und der beste Scorer der Liga aufeinander. Baumann traf neun Mal, unter anderem schnürte er beim 3:2 in Ulm einen Doppelpack. Beim jüngsten 2:1 gegen Viktoria Köln punktete der HFC erstmals ohne einen Baumann-Treffer. Der Neuzugang von Absteiger Zwickau ist bislang eine Art Lebensversicherung des HFC. Oliver Batista Meier ist von Dynamo Dresden ausgeliehen und zeigt in Ostwestfalen sein bei der SGD selten gezeigtes Potenzial. Beim 2:1 in Aue vor einer Woche spielte er unauffällig - bis er doch kurz vor Schluss das 1:1 einleitete.

Mittelstürmer Dominic Baumann (re.) ist bislang die Lebensversicherung des HFC.

Verl in Sichtweite zu Rang drei

Verl erzielte zuletzt fünf Toren in den letzten Minuten und traf bereits einige Male spektakulär per Weitschuss. Das Team des neuen Trainers Alexander Ende startete schwach in die Saison, behielt die Ruhe und wurde belohnt. In den vergangenen elf Partien holte man 21 Punkte. Seit sechs Begegnungen ist Verl unbesiegt.

Der Tabellenfünfte hat nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsrang drei. "Es ist sinnvoll in unserer Situation nicht herumzuspinnen. Wenn wir am Ende der Saison einen Mittelfeldplatz belegen, dann sind wir alle sehr glücklich", hält Verls Sportvorstand Raimund Bertels in der "RevierSport" den Ball flach.



cke