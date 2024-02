Fußball | 3. Liga Hallescher FC verliert auch bei 1860 München Stand: 18.02.2024 21:42 Uhr

Der Hallesche FC hat bei 1860 München eine weitere Niederlage einstecken müssen. Besonders bitter: Trotz einer ansprechenden Leistung der Saalestädter war es ausgerechnet Ex-HFC-Spieler Guttau der den entscheidenden Treffer setzte. Trotz des sechsten sieglosen Spiels in Serie bleibt der Hallesche FC auf einem Nichtabstiegsplatz, profitierte dabei aber von den Patzern der Konkurrenz. Der Vorsprung beträgt aber weiterhin nur einen Punkt auf die gefährdete Zone.

HFC-Chefcoach Sreto Ristic wechselte seine Startformation im Vergleich zur 2:3-Niederlage gegen Erzgebirge Aue auf zwei Positionen. Für den rotgesperrten Jannes Vollert rückte Niklas Landgraf ins Team, für Timur Gayret (Gelbsperre) begann Tom Baumgart.

Guttau trifft Halle ins Herz

Die Gastgeber begannen schwungvoll und setzten den HFC unter Druck. Nach einigen Minuten konnte sich Halle allerdings vom Pressing befreien. Dennoch gab es in der 17. Minute die kalte Dusche für die Gäste: Ausgerechnet der gebürtige Hallenser Julian Guttau zirkelte einen Freistoß aus 18 Metern direkt über die Mauer zur Münchner Führung in die Maschen.

Vergebliches Hechten: HFC-Keeper Philipp Schulze kommt nach dem Freistoß von Julian Guttau nicht mehr an den Ball

Trotz des Rückstandes suchte das Ristic-Team immer wieder seine Chance in der Offensive. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Julian Eitschberger in der 30. Minute mit einem Direktschuss nahe der Mittellinie, den Löwen-Keeper David Richter gerade noch an den Pfosten lenkte. Zwei Minuten später verhinderte HFC-Schlussmann Philipp Schulze auf der Gegenseite das 0:2 mit einem starken Reflex, nachdem Fynn-Luca Lakenmacher freistehend aus Nahdistanz abgezogen hatte. Somit ging es für den HFC mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.

HFC nach der Pause zu harmlos

Nach dem Wechsel wurde der HFC dominanter. Dominic Baumgart hatte in der 52. Minute eine weitere gute Chance zum 1:1, doch sein Volleyschuss aus zehn Metern zischte am linken Pfosten vorbei. Während die Münchner sich in der Folge immer mehr zurückzogen und auf Konter lauerten, blieb Halle weiter um den Ausgleich bemüht. Allerdings fehlte es zumeist an der nötigen Präzission. Somit blieb es bei der knappen aber letztlich verdienten Niederlage.

Stimmen zum Spiel

