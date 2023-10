Fußball | 3. Liga Hallescher FC in Ulm: "Endlich den Bock umstoßen" Stand: 28.10.2023 09:00 Uhr

Über ein halbes Jahr ist es her, dass der Hallesche FC ein Ligaspiel auswärts gewonnen hat. Die Saalestädter stehen auf einem Abstiegsplatz und müssen jetzt nach Ulm. Ein schwerer Gegner, denkt auch Coach Sreto Ristic.

Erstmals überhaupt trifft der Hallesche FC auf den SSV Ulm 1846 (Samstag, 26. Oktober um 14:00 Uhr im MDR FERNSEHEN). Und die Vorzeichen beim Duell der Saalestädter gegen den ehemaligen Bundesligisten aus Schwaben könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite der Drittliga-Routinier aus Sachsen-Anhalt, der sich nach sechs Partien ohne Sieg auf einem Abstiegsplatz wiederfindet. Auf der anderen Seite der Aufsteiger, der nach zwölf Spieltagen auf dem Relegationsplatz steht, Richtung zweite Bundesliga schielt und jüngst dem FC Erzgebirge Aue eine Heimniederlage zugefügt hat. Eine richtungsweisende Partie für beide.

Ristic "Keine einfache Situation"

Halle steht in der Auswärtstabelle der 3. Liga auf dem letzten Platz. Die Elf von Sreto Ristic hat seit Mitte April nicht mehr in der Fremde gewonnen, der SSV dagegen diese Saison nur eine Partie zuhause verloren – vorletzte Woche gegen Ligaprimus Dynamo Dresden. Vieles spricht gegen den HFC.

Nach der bitteren Niederlage gegen Regensburg gab es eine kurze Auszeit für die Akteure, auch für den Coach, berichtete der Serbe dem MDR. "Es war schön meine Frau und die Kinder mal wieder zu sehen und auf andere Gedanken zu kommen. Das ist gelungen." Doch jetzt geht der Blick Richtung Ulm.

HFC-Coach Sreto Ristic sieht sein Team trotz der schwachen Ergebnisse zum Saisonstart auf dem richtigen weg.

"Die Situation ist keine einfache, aber trotzdem sind wir fokussiert, willig, wollen den Bock umstoßen." Nach der Pleite gegen den Jahn hat Ristic die Mannschaft dafür gelobt, dass sie umgesetzt habe, was der Trainer thematisch ins Zentrum gerückt hatte. "Aber es ist so, dass wir für Kleinigkeiten brutal bestraft werden. Doch das ist die Situation und der stellen wir uns. Mein Gefühl ist, dass die Mannschaft Gas gibt und versucht alles umzusetzen."

Vorstand stärkt Ristic den Rücken

Nach dem verkorksten Saisonstart sah sich der Vorstand des HFC am Montag (23. Oktober) genötigt, in einer Stellungnahme der sportlichen Leitung rund um Ristic und Sportdirektor Thomas Sobotzik den Rücken zu stärken und zeitgleich die Fans zu beruhigen. Zu eklatant seien die Ausfälle zu Beginn der Spielzeit gewesen, doch die Vereinsoberen hätten Vertrauen in den Kader als auch in die sportliche Leitung. Das sei "eine schöne Sache" gewesen, findet der Trainer, aber: "Meine Aufgabe ist mit der Mannschaft bestmöglich zu arbeiten und die Ergebnisse zu liefern. Darauf konzentriere ich mich. Ich kann für nichts garantieren außer dieser Arbeit."

Ulm "vielleicht beste Mannschaft, die ich bisher gesehen habe"

Eben jene Arbeit beinhaltet die Vorbereitung auf den kommenden Gegner. Und vor dem hat der 47-Jährige gehörigen Respekt. "Das ist vielleicht die beste Mannschaft, die ich bisher gesehen habe. Sehr kompakt mit geschlossenem Auftritt. Aber wir können gegen jedes Team bestehen und so werden wir das auch angehen."

Ob der HFC tief steht wie zuletzt gegen Regensburg oder offensiver agieren will, ließ Ristic offen. Der SSV sei eingespielt, eine Top-Mannschaft, ein "herausragender Aufsteiger". Damit stehen die Saalestädter vor dem nächsten dicken Fisch in der Liga (Ulm ist 3.), nachdem es zuletzt gegen Dresden (1.), Münster (10.) und Regensburg (2.) ging. Und den Fisch müssen Ristic und Co ausgerechnet auswärts einfangen, wo bisher kaum bis nichts gelang. Doch ängstlich kommt Halle nicht daher, weder auf noch neben dem Platz.

________

jar