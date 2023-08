Fußball | WM in Australien und Neuseeland Gruppenfinale: Ex-Dynamo-Trainer Bell will DFB-Frauen ärgern Stand: 03.08.2023 09:16 Uhr

Nach der WM-Niederlage gegen Kolumbien stehen die deutschen Fußballerinnen unter Druck. Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag (12 Uhr) geht es gegen Südkorea. Die Asiatinnen werden von einem Ex-Dynamo-Coach trainiert: Colin Bell. Der arbeitete auch schon erfolgreich im deutschen Frauen-Fußball.

Die Kampfansage von Colin Bell war unmissverständlich: "Es liegt an uns, Deutschland ein Bein zu stellen", sagte der frühere Coach von Dynamo Dresden vor der Partie am Donnerstag (12:00 Uhr MESZ/Live-Audiostream in der SpiO-App) in Brisbane: "Der Fußball ist unberechenbar, deshalb lieben wir ihn so sehr."

Ein Jahr arbeitete Colin Bell bei Dynamo Dresden

Bislang hat sein Team noch keinen Punkt und kein Tor im Turnierverlauf erzielt. Aber Bell hat einen entscheidenden Vorteil: er kennt die DFB-Frauen wohl so gut wie kein anderer Gegner bei dieser WM. Mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte der 61 Jahre alte Brite mit der wilden Föhnfrisur in Deutschland - erst als Spieler, dann als Trainer. Mit dem 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) feierte er 2015 den Champions-League-Titel und damit den größten Erfolg seiner Karriere.

Zuvor, von April 1999 bis März 2000, stand er in 28 Partien bei Dynamo Dresden an der Linie. Sein Punkteschnitt in dieser Zeit ist mit 1,18 Punkten überschaubar. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit: Drei Derbysiege in Folge in der Regionalliga mit einem 2:1 beim 1. FC Magdeburg, einem 1:0 gegen den FSV Zwickau und einem 2:0 beim VfB Leipzig. Am Ende der Saison 98/99 landete Dresden auf Rang elf.

Colin Bell beim damaligen Regionaligisten Dynamo Dresden.

DFB-Team kennt er sehr gut

Das DFB-Team bei der WM 2023 kenne Colin Bell "in- und auswendig", dennoch wolle er sich nach den bisherigen beiden Turnierpleiten auf seine Mannschaft konzentrieren: "Wir können mehr, als wir bisher gezeigt haben." Angesprochen auf eine mögliche Wiederholung des "Wunders von Kasan" bei der WM 2018, bei der die deutschen Männer im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea gescheitert waren, meinte Bell: "Der Begriff Wunder ist immer ein sehr groß angelegter Begriff."

DFB-Frauen bei einem Sieg im Achtelfinale

Sein Team habe "eine Mini-Chance" auf einen Erfolg gegen Deutschland. "Ich glaube, dass wir etwas Sensationelles erreichen können. Ich hoffe, dass Donnerstag der Tag dafür ist." Südkorea benötigt fürs Weiterkommen einen Sieg mit fünf Toren Unterschied und Schützenhilfe von Tabellenführer Kolumbien gegen Marokko im Parallelspiel. Für die DFB-Frauen ist vom Gruppensieg bis zum Vorrunden-Aus alles möglich am letzten Spieltag. Bei einem eigenen Sieg ist das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg weiter.

Die deutschen Fußballberinnen mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Seit 2019 in Südkorea

Seit 2019 steht Bell bei den Taeguk Ladies auf der Kommandobrücke, wurde im vergangenen Jahr Vize-Asienmeister. In seiner aktiven Karriere spielte der Rechtsverteidiger sieben Jahre für diverse deutsche Klubs, unter anderem für den FSV Mainz 05. Anschließend durchlief er insgesamt zwölf Trainerstationen in Deutschland. Sechs Jahre nach seinem bislang letzten Engagement beim SC Sand in der Frauen-Bundesliga kommt es nun zum wichtigen Duell gegen Deutschland.

Damian Halata (li.) war bei Dynamo der Assistent von Colin Bell.

sid/cke