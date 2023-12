Basketball | Bundesliga Gisa Lions MBC startet mit Sieg in die Rückrunde Stand: 23.12.2023 11:10 Uhr

Mit einem Sieg gehen die Basketballerinnen des Gisa Lions MBC in die Weihnachtspause. Im letzten Spiel vor dem Fest setzten sich die Hallenserinnen gegen Göttingen durch.

Der Gisa Lions MBC ist erfolgreich in die zweite Halbserie der Saison gestartet. Das Team von Headcoach Timur Topal siegte am Freitagabend 75:67 (35:34) gegen medical instinct VEILCHEN BG 74 Göttingen.

Direkter Vergleich an Halle

Die Sieg-Differenz von acht Punkten könnte sich auch noch auf die Tabelle auswirken. Da Halle das Hinrundenspiel nur 66:71 verlor, konnte sich so ein möglicher Direktvergleich gesichert werden. Die Partie war lange Zeit umkämpft, immer wieder wechselte die Führung. In den letzten vier Minuten aber drehten die Gastgeberinnen noch einmal und sicherten sich dank 15 Punkten den vierten Heimerfolg in dieser Saison. Göttingen traf in den ab Minute 34 keinen Wurf mehr aus dem Feld und war lediglich drei Mal von der Freiwurflinie erfolgreich.

"Wir sind gut in die Partie gestartet, haben dann aber den Faden verloren. Unsere Wurfquote war nicht gut, dennoch haben wir einen Weg gefunden, zu gewinnen. Gut und wichtig war, wie wir das Spiel beendet haben", erklärte Topal nach der Partie. Beste Werferin seines Teams war Kapitänin Joyce Cousseins-Smith mit 14 Punkten und sechs Rebounds. Nächstes Bundesliga-Spiel für den MBC ist am 30. Dezember. Dann geht es nach Saarlouis.

Im Pokal gegen Titelverteidiger Hannover

Zudem steht seit dieser Woche fest, gegen wen die Hallenserinnen im Viertelfinale des DBBL-Pokals antreten müssen. Im letzten offenen Achtelfinale setzte sich Titelverteidiger TK Hannover Luchse gegen den Deutschen Meister Rutronik Stars Keltern mit 58:57 durch und ist damit der nächste Gegner. Die Pokal-Partie wird am 10. Januar 2024 ausgetragen.

