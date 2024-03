Basketball | DBBL Gisa Lions MBC holen zweiten Sieg gegen Nördlingen Stand: 24.03.2024 18:39 Uhr

Das zweite Playoff-Spiel war nichts für schwache Nerven. Doch am Ende verbuchte der MBC Gisa Lions den zweiten Erfolg und hat nun drei Machtbälle für das Halbfinale.

Die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC haben auch das zweite Playoff-Viertelfinale gegen die Angels Nördlingen für sich entschieden. Am Sonntag feierte das Topal-Team einen 88:79-Heimsieg. In der Serie "Best of Five" liegt der MBC damit mit 2:0 in der Vorderhand und kann am kommenden Donnerstag in Nördlingen schon den ersten Matchball vollenden.

Packendes Spiel lange auf der Kippe

Vor fast 800 Fans lieferten sich beide Teams ein über weite Strecken offenes Spiel. Die Gastgeberinnen mussten dabei erneut auf die verletzte Emma Stach verzichten. Nördlingen hatte zunächst die Nase vorn, nach 13 Minuten führte der Gast mit 30:25. Die Gisa Lions kamen kurz vor der Pause besser rein und lagen bei Halbzeit nach einem 9:2-Lauf mit 45:38 vorn. Auch der zweite Abschnitt blieb lange auf des Messers Schneide, dann zogen die Lions am Ende des dritten Viertels zunächst auf 54:46 davon. Doch die Angels kamen noch einmal und führten nach 35 Minuten plötzlich wieder mit 67:64. Dann aber startete der MBC noch einmal richtig durch, drehte das Spiel und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Taylah Simmons (17 Zähler), Courtney Warley (15), Anissa Pounds, Taylor Robertson (je 13) sammelten für den MBC die meisten Punkte.

Geschäftsführer Geissler lobt Mannschaftsleistung

Martin Geissler, Geschäftsführer des MBC, lobte nach dem sechsten Sieg in Folge die abgeklärten Mannschaftsleistung der Lions: "Als es knapp wurde, hat Kapitänin Joyce Cousseins-Smith Führungsqualitäten bewiesen. Nach ein paar Tagen Regeneration werden wir mit Selbstvertrauen und Respekt in Spiel drei gehen, um dort die Serie zum Abschluss zu bringen. Ein besonderer Dank gilt unseren Fans, die abermals für Playoff-Atmosphäre gesorgt haben."

rei