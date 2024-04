Handball | 2. Bundesliga Gesundheitliche Probleme: HCE-Rückraum-Ass Janke muss Karriere beenden Stand: 05.04.2024 20:10 Uhr

HCE-Rückraumspieler Maximilian Janke beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Profikarriere. Diese Entscheidung hat der 31-Jährige den Vereinsverantwortlichen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Janke absolvierte insgesamt 269 Spiele in der Handball-Bundesliga, 2. Handball-Bundesliga und im DHB-Pokal sowie sieben Partien im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Göde hofft auf Janke-Verbleib

"Es ist natürlich sehr schade, dass Max unserer Mannschaft in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wir haben jedoch volles Verständnis für seine Entscheidung und respektieren diese. Max kann auf eine großartige Karriere zurückblicken, die ihren Höhepunkt mit der Nominierung für die DHB-Auswahl fand. Für seine persönliche Zukunft wünsche ich Maximilian Janke im Namen des gesamten HC Elbflorenz Dresden alles Gute und würde mich sehr freuen, wenn er dem Verein auch abseits des Spielfelds erhalten bleibt", sagte der sportliche Leiter Rico Göde.

Wechsel zum SCM

Janke stammt gebürtig aus Pfaffenhofen und erlernte das Handballballspielen beim TSV Dorfmark und dem MTV Soltau. Im Anschluss durchlief er während seiner Profikarriere einige große Stationen im deutschen Handball. So wechselte Janke im Alter von 15 Jahren in die Nachwuchsabteilung des SC Magdeburg. Beim amtierenden Champions League Sieger stieg er zur Saison 2013/14 in den Profikader auf und absolvierte insgesamt 13 Bundesligaspiele für den SCM.

Janke steigt mit SC DHfK Leipzig in HBL auf

Im Januar 2015 folgte für Janke der Wechsel zum damaligen Zweitligisten SC DHfK Leipzig. Bereits in seinem ersten halben Jahr bei den Grün-Weißen gelang Janke mit dem SC DHfK der Aufstieg in die Handball-Bundesliga. Bei den Messestädtern arbeitete er zudem bereits mit dem heutigen HCE-Cheftrainer André Haber zusammen, der während dieses Zeitraums zunächst Co-Trainer beim SC DHfK war und später zum Cheftrainer aufstieg.

Sieben Länderspiele für DHB-Auswahl

Während seiner Zeit in Leipzig gelang Maximilian Janke im Jahr 2018 der Sprung ins DHB-Team. Der damalige Bundestrainer Christian Prokop nominierte den 1,96 Meter großen Rückraumspieler für den EM-Kader der DHB-Auswahl. Sein Debüt für Deutschland gab Janke im Januar 2018 beim 36:29-Testspiel-Erfolg gegen Island. Insgesamt absolvierte er sieben Länderspiele mit dem Adler auf der Brust und erzielte dabei einen Treffer.

Rückkehr in die 2. Liga zum HC Elbflorenz

Im Sommer des vergangenen Jahres folgte für Maximilian Janke die Rückkehr nach Sachsen und in die 2. Handball-Bundesliga – diesmal zum HC Elbflorenz Dresden. Dort verletzte sich der 31-Jährige jedoch in der Vorbereitung und verpasste im Anschluss auch die gesamte Hinrunde aufgrund einer kardiologischen Auffälligkeit. Zum Start der Rest-Rückrunde kämpfte sich Janke noch einmal zurück ins Team und absolvierte fünf Partien für den HCE, in denen er sieben Tore erzielte.

Gesundheitliche Probleme

Der aktuelle Gesundheitszustand des Rückraumspielers lässt jedoch keinen Leistungssport mehr zu, sodass sich der 31-Jährige nach Rücksprache mit den Ärzten dazu entschlossen hat, seine aktive Karriere als Handballprofi zu beenden.

Janke für Zukunft in Dresden offen

"Das frühzeitige Ausscheiden ist für mich natürlich erstmal sehr schwer. Allerdings hat es aus gesundheitlicher Sicht leider keinen Sinn mehr gemacht. Ich freue mich aber sehr, dass man mir angeboten hat auch weiterhin im Verein tätig zu sein, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann", sagt Maximilian Janke.

red/pm