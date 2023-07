Fußball | 2. Bundesliga Gesund und vorfreudig - Reimann und Schuler greifen beim FCM wieder an Stand: 08.07.2023 16:35 Uhr

Torwart Dominik Reimann und Stürmer Luca Schuler hatten in der jüngeren Vergangenheit viele Verletzungssorgen. Doch jetzt, im Trainingslager des 1. FC Magdeburg, greifen beide wieder richtig an.

Dass der 1. FC Magdeburg sein Trainingslager zurzeit in Fieberbrunn, einem Ort, der einen heilenden Brunnen beheimaten soll, abhält, ist mehr als passend. Viele FCM-Spieler hatten in der jüngeren Vergangenheit mit Verletzungen zu kämpfen. Zwei von ihnen sind Torwart Dominik Reimann und Mittelstürmer Luca Schuler.

Reimann kämpft um seinen Platz im Tor

Beide sind mit Eifer dabei und im Fall von Dominik Reimann einfach nur froh, nach einer Schambeinentzündung wieder schmerzfrei spielen zu können. Mit Blick auf die Position der Nummer eins im FCM-Tor ist das wichtig, denn Julian Pollersbeck, der von Olympique Lyon geholt wurde, um im FCM-Tor eine Konkurrenz-Situation zu erzeugen, ist aktuell verletzt. Reimann kann sich also in den kommenden Wochen einen Vorteil erarbeiten. "Ich werde zusehen, dass ich meine Leistungen bringe, um der Mannschaft helfen zu können", so der 26-Jährige gegenüber "Sport im Osten".

Schuler endlich mal im Trainingslager

Konkurrenz gibt es auch für Luca Schuler, der nach einem Syndesmoseband-Riss und einem anschließenden Ermüdungsbruch wieder voll ins Training einsteigen konnte. Und das ist beinahe Neuland für den 24-Jährigen, denn sowohl im vergangenen Winter als auch in der Sommerpause zuvor konnte er verletzungsbedingt nicht an den Trainingslagern des FCM teilnehmen. Um den Platz auf der Neun muss sich Schuler nun voraussichtlich wieder mit Luc Castaignos streiten, auch wenn Schuler das so nicht sagen würde: "Wir sehen das eher freundschaftlich. Der, der spielt, gibt Gas und der andere hilft so gut er kann."

Testspiel gegen Erstligisten aus Zypern

Woher dieser Teamgeist? "Wir sind eine geile Truppe", so Schuler. Ob das stimmt, wird sich möglicherweise schon im ersten Testspiel des Trainingslager zeigen. Gegner am Samstagabend ist der zypriotische Erstligist AEZ Zakakiou.

ten