Fußball | Regionalliga FSV Zwickau will gegen Altglienicke aus dem Tabellenkeller klettern Stand: 21.10.2023 14:32 Uhr

Für den FSV Zwickau hat der Abstiegskampf bereits begonnen. Nur einen Punkt konnte die Mannschaft von Trainer Rico Schmitt aus den letzten vier Spielen mitnehmen. Am Sonntag erwartet der FSV die VSG Altglienicke (13 Uhr, live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Im Premierenspiel gegen die Berliner soll der Befreiungsschlag her.

Mit dem 2:0-Pokalsieg über die SG Weixdorf im Rücken muss sich der FSV Zwickau am Sonntag in der Regionalliga beweisen. Dort traten die Westsachsen zuletzt mit einer engagierten Spielweise und sehenswerten Offensivaktionen gegen den Chemnitzer FC auf. Doch durch ein Last-Minute-Gegentor gingen die "Schwäne" schlussendlich leer aus. Trotz der Niederlage ermutigt Rico Schmitt seine Mannschaft, die geordnete Struktur sowie die Spielfreude aus dem Derby auch gegen Altglienicke auf den Platz zu bringen.

Schmitt: "Wir wollen gewinnen"

Der FSV-Trainer geht optimistisch in die Partie. "Wenn wir den Kopf ins Spiel bekommen und unsere Stärken einbringen, dann haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen", so Schmitt. Neben der mentalen Stärke in Drucksituationen brauchen die Zwickauer auch eine Konstanz über die volle Spielzeit, um gegen die VSG erfolgreich zu sein. Als Ziel gilt es laut Trainer nicht nur die 10-Punkte-Marke (Stand: 8 Punkte) zu überschreiten, sondern auch aus dem Tabellenkeller zu klettern und "über den Strich" zu kommen.

Schädel und Sengersdorf zurück im Kader

Gegen die VSG Altglienicke kann Schmitt bei der Kaderplanung noch nicht aus dem Vollen schöpfen. Lucas Albert kommt nach seiner sechswöchigen Verletzungspause wieder zu Kräften, wird aber gegen Altglienicke noch nicht einsatzfähig sein. Auch der Einsatz von Maximilian Somnitz sei wegen einer familiären Angelegenheit unsicher. Nach einer Fußverletzung rückt Louis Schädel zurück in den Kader. Zudem hofft Schmitt auf die vollständige Genesung und einen Einsatz von Sandro Sengersdorf.

Auf ihn muss der FSV besonders Acht geben - VSG-Kapitän Tolcay Cirgerci (r.) ist Altglienickes bester Schütze (7 Treffer).

FSV erwartet "Spitzenmannschaft"

Die geballte Erfahrung der Berliner macht die VSG laut Schmitt zu einer "Spitzenmannschaft", die bislang unter ihren Erwartungen geblieben ist. Nach zehn Spieltagen rangierten die Hauptstädter auf Rang sechs. Unter anderem Philip Türpitz und Ex-Dresdner Akaki Gogia sorgen mit ihren Bundesliga- und Drittligaeinsätzen für einen reichen Erfahrungsschatz in den Reihen der Mannschaft von Trainer Karsten Heine. Die VSG fuhr zuletzt zwei Siege gegen den Berliner AK (3:1) und Chemie Leipzig (3:0) ein.

twe