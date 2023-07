Fußball | Regionalliga FSV Zwickau wildert in Plauen: Nach Torjäger Will kommt Kapitän Albert Stand: 02.07.2023 11:12 Uhr

Drittliga-Absteiger FSV Zwickau hat sich erneut beim VFC Plauen bedient: Der waschechte Vogtländer Lucas Albert wechselt zu den Vogtländern und folgt damit seinem Teamkollegen Lucas Will.

Lucas Albert vom VFC Plauen steigt in die Regionalliga auf. Der 23-jährige Innenverteidiger vom VFC Plauen wechselt zum FSV Zwickau. Bei den "Schwänen" unterzeichnete der 23-Jährige einen Zweijahresvertrag.

Nach 99 Oberliga-Spiele: Albert geht nächsten Schritt

Albert war in der letzten Saison Mannschaftskapitän beim Oberligisten und betritt nach 99 Spielen (8 Tore/1 Vorlage) in der fünften Liga nun Regionalliga-Neuland. "Ich möchte mich mit meinen neuen Mannschaftskollegen und dem neuen Trainer weiterentwickeln und dabei mithelfen, dass der FSV wieder eine erfolgreichere Zeit vor sich hat", wird Albert in der Pressemitteilung zitiert.

Geboren in Bad Elster spielte der 1,89 m große Albert im Nachwuchs für Carl Zeiss Jena und Erzgebirge Aue. Seit 2018 war der Innenverteidiger für den VFC Plauen am Ball. Albert geht damit den gleichen Weg wie Torjäger Lucas Will. In der abgelaufenen Spielzeit unterstrich der gebürtige Lübecker seinen Torriecher, erzielte in 34 Spielen 26 Tore für den VFC.

sst/pm