Fußball | Regionalliga FSV Zwickau feiert Party gegen Luckenwalde Stand: 04.08.2023 21:04 Uhr

Es passte einfach alles an diesem Freitagabend in Zwickau: Tolle Kulisse, tolle Tore und die ersten drei Punkte im Sack. Und die Westsachsen überzeugten gegen Luckenwalde nicht nur kämpferisch.

So haben es sich die mehr als 4.500 Fans gewünscht: Der FSV Zwickau feiert im ersten Heimspiel der Saison einen überzeugenden 2:0-Sieg. Gegen den FSV Luckenwalde überzeugten die Westsachsen vor allem kämpferisch, erzielten dazu zwei wunderschön herausgespielte Tore.

Zehn Minuten Anlauf und ein Traumtor

Auf einer Position änderte Zwickaus Trainer Rico Schmitt seine Startelf. Maximilian Somnitz ersetzte Lloyd Addo Kuffour, der zunächst auf der Bank Platz nahm. Die Anspannung war den Gastgebern in den ersten zehn Minuten deutlich anzumerken, den Schwänen unterliefen noch viele Fehlabspiele. Das änderte sich, nachdem der auffällige Lucas Albert in der 14. Minute die erste gute Chance bekam, an Keeper Kevin Rene Tittel scheiterte. Jetzt waren die Westsachsen da, nahmen die Zweikämpfe entschlossen an und erkämpften sich ein leichtes Übergewicht. Ein toller Spielzug brachte in der 21. Minute die Führung. Albert wurde in den Strafraum geschickt, legte gekonnt zurück auf Jahn Herrmann, der aus elf Metern vollendete.

Großer Jubel nach dem Führungstor von Herrmann.

Die Fans, die jede gute Aktion der Zwickauer honorierten, peitschten ihr Team weiter nach vorn. In der 26. Minute wurde der sonst recht beschäftigungslose Zwickauer Keeper gefordert, als Christian Flath flach aus 20 Metern abzog. Doch Benjamin Leneis kratzte den Ball um den rechten Pfosten. Mehr ließ die Defensive der Gastgeber nicht zu. Und vorn hatte Somnitz kurz vor der Pause die große Chance auf den zweiten Treffer. Von links eingesetzt, schnappte er sich den Ball und zog aus 20 Metern ab. Tittel klärte mit starker Tat zur Ecke.

Luckenwalde drängt kurz, Zwickau macht den Sack zu

Nach dem Wechsel erhöhten zunächst die Gäste die Schlagzahl, Zwickau benötigte wieder ein Weilchen, um ins Spiel zu finden. Und hatte in der 54. Minute Glück, dass Niklas Geisler nach einem sehenswerten Göth-Solo aus 13 Metern den Ball nicht traf. Doch die Sachsen berappelten sich und schafften in der 59. Minute den wichtigen zweiten Treffer. Nach schöner Flanke von links von Yannic Voigt bugsierte Theo Gunnar Martens den Ball aus sechs Metern ins rechte Eck. Danach blieb die Partie unterhaltsam, Chancen erspielten sich beide Teams. Zwickaus Keeper Leneis musste sich einige Male strecken, blieb diesmal fast fehlerfrei. Am Ende war bei einigen Kontern für Zwickau sogar noch mehr möglich, die Fans waren trotzdem hochzufrieden und werden sicher wiederkommen.

rei