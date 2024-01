Basketball | FIBA-Europe-Cup Frühlingsmesse: Niners wollen in Holland Rang eins festigen Stand: 09.01.2024 23:24 Uhr

Die Niners Chemnitz sind am 3. Spieltag des Europe Cups in Südholland zu Gast. Beim ZZ Leiden soll die Tabellenführung in der Zwischenrunde gefestigt werden. Allein schon aus organisatorischen Gründen.

Am 3. Spieltag der Zwischenrunde des FIBA-Europe-Cups treten die Niners Chemnitz beim niederländischen Meister ZZ Leiden an. Los geht es am Mittwoch (10.01.24) um 20:00 Uhr. Wir übertragen die Partie im Audiostream und im Live-Ticker.

Das Team von Rodrigo Pastore hofft, passend zum eigenen Namen, auf den neunten internationalen Sieg in dieser Saison in Serie. Das wäre auch gut für die Tabelle der Gruppe N. Denn bei einem Weiterkommen darf der Gruppenerste das Viertelfinal-Rückspiel in eigener Halle austragen. Als Zweiter würde man das Hinspiel in Chemnitz bestreiten. Da findet in der eigenen Halle die Frühlingsmesse statt. Die Niners müssten umziehen, vielleicht in ihre alte Heimspielstätte, die Richard-Hartmann-Halle. Das würde logistische Probleme mit sich bringen. Und weniger Fans hätten dann Platz: Statt 4.800 nur 2.600.

Anführer Lansdowne fehlt aus privaten Gründen

"Wir möchten unseren Lauf gern fortsetzen, sind uns aber auch bewusst, dass es international nie leicht ist, einen Auswärtssieg zu holen", sagt Kapitän Jonas Richter. Sein Team tritt ohne Anführer DeAndre Lansdowne an, der nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter noch in den USA weilt.

Ex-Weißenfelser Spradley coacht ZZ Leiden

Bei den Südholländern aus Leiden, einer Stadt an der Nordseeküste zwischen Amsterdam und Den Haag, steht mit Douglas Spradley ein ehemaliger Point Guard des SSV hagebau Weißenfels an der Linie. Von 2000 bis 2002 war der US-Amerikaner beim heutigen Syntainics MBC aktiv. Später trainierte er gleich fünf deutsche Vereine, ehe er 2022 beim ZZ Leiden anheuerte. Die von einer Versicherung Zorg en Zekerheid (Sorge und Sicherheit) unterstützten Holländer sind Triple-Sieger. Sie gewannen 2023 Meisterschaft, Pokal und die niederländisch-belgische Liga.

Schaut man sich die bisherigen beiden Europe-League-Spieltage an und rechnet das überkreuz, dann wären die Niners Favorit: Die Italiener von Varese schlugen beide, die Sachsen allerdings klar. Gegen die Rumänen von SCM Oradea verlor Leiden zu Hause, Chemnitz dagegen ließ sich auch in Rumänien beim 95:78 die Butter nicht vom Brot nehmen.

