Deutsche Meisterschaften Finals 2025 finden in Dresden statt Stand: 03.07.2023 15:39 Uhr

Die deutschen Meister werden 2025 in vielen Sportarten in Dresden gekürt. Das Multisportevent "Finals" findet dann erstmals in der sächsischen Landeshauptstadt statt. Für drei Sportarten gibt es auch schon feste Zusagen.

Die Finals und damit die deutschen Meisterschaften vieler Sportarten werden 2025 erstmals in Dresden ausgetragen. Wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Montag (03.07.2023) bekannt gab, wird das Multisportevent vom 31. Juli bis 3. August an der Elbe ausgetragen. Das Multisportevent wird erneut von ARD und ZDF live übertragen.

"Ich bin sicher, dass die sportbegeisterten Sachsen dem deutschen Spitzensport bei den Finals 2025 eine große Bühne bieten und wir diese Begeisterung auch bei ARD und ZDF im nationalen Fernsehen sehen werden", sagte FDP-Politiker Hilbert.

Wettkämpfe im umgebauten Steyer-Stadion

Die Entscheidungen in den meisten Sportarten sollen im Heinz-Steyer-Stadion fallen. Die traditionsreiche, 1918 erbaute, Arena wird derzeit komplett umgebaut. Bis Ende 2023 soll das Stadion zu einer Multifunktionsarena umgebaut werden, 2025 sollen hier die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften stattfinden.

Das noch nicht fertig umgebaute Steyer-Stadion.

Bei den Finals 2025 sollen Leichtathletik, Triathlon und Turnen auf jeden Fall dabei sein, das weitere Sportprogramm soll noch bekannt gegeben werden.

Dieses Jahr: Finals in 18 Sportarten

In diesem Jahr finden im Rahmen der Finals die deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten in Düsseldorf, Duisburg, Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) statt. Im kommenden Sommer soll es wegen der Olympischen Spiele in Paris keine Finals geben. Erstmals wurden die Finals 2019 ausgetragen. Nach dem Ausfall 2020 aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Finals 2021 in der Region Rhein-Ruhr und Berlin und 2022 in Berlin ausgetragen.

dh/dpa/sid