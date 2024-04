Eishockey | DEL2-Playoffs Final-Traum der Eispiraten platzt gegen Regensburg Stand: 07.04.2024 19:41 Uhr

Die erfolgreichte Saison der Eispiraten Crimmitschau ist zu Ende. Die Westsachsen unterlagen vor heimischer Kulisse gegen die Eisbären Regensburg deutlich und sind aus den Playoffs ausgeschieden.

Mit 2:6 (0:2, 0:3, 2:1) hat der ETC gegen die Donaustädter verloren und war somit in der „Best-of-Seven“-Serie letztendlich mit 2:4 unterlegen. Damit ist der Traum vom ersten Endspiel in der DEL2 für das Team von Jussi Tuores geplatzt, auch wenn Crimmitschau mit Stolz auf die Spielzeit und besonders auf die Playoffs blicken kann.

Yogan und Heger treffen Eispiraten ins Mark

Die Gäste von der Donau begannen wie so oft in dieser Serie mit Wucht und Tempo. 61 Sekunden waren gespielt, da lag der Puck im Tor des ETC. Corey Trivino kam mit Tempo ins Angriffsdrittel und bediente per Querpass Andrew Yogan. Der Topscorer der Regensburger ließ sich nicht bitten und brachte sein Team in Front. Die Eispiraten erholten sich langsam von diesem Rückschlag, spielten sich einige gute Szenen heraus, scheiterten allerdings immer kurz vor dem Tor oder an dessen Hüter Thomas McCollum. Die verletzungsgeplagte Defensive von Crimmitschau leistete sich in der 16. Minute dann einen folgenschweren Aussetzer. Die Eispiraten irrten über das Eis, die Oberpfälzer schossen Oleg Shilin im Tor schwindlig, so dass Andrew Schembri hinter dem Kasten des ETC entlang gehen konnte, Lukas Heger bediente, der gezielt und mit Präzision die Führung der Eisbären ausbaute.

Yogan schnürt schon wieder Hattrick

Im Mitteldrittel fielen die Sachsen auseinander: Nach vorne klappte wenig und die Konter der Donaustädter rollten unaufhaltsam auf Shilin zu, der drei Mal den Puck aus dem Netz fischen musste. Erst war es Yogan nach Vorarbeit von Trivino (23.), der erhöhte. Der gebürtige US-Amerikaner legte nur drei Minuten später nach, als er dem ETC-Goalie im Eins-gegen-Eins nicht den Hauch einer Chance ließ. Für den erfolgreichsten Torschützen der DEL2 war es der dritte Hattrick in der Serie gegen den ETC.

Tobias Lindberg (Bildmitte) und seine Eispiraten waren im sechsten Spiel gegen Regensburg über weite Strecken chancenlos.

Saponari beschert versöhnliches Ende

Das Spiel war entschieden. Schembri traf nach einem blitzsauberem Konter noch einmal im Mitteldrittel für die Eisbären. Das Spiel war gelaufen, die Serie entschieden. Doch die Westsachsen wollten ihren Fans etwas bieten. Und das machten sie: Vincent Saponari traf zweimal im Gewühl (50. & 56.) und ließ das Kunsteisstadion im Sahnpark ein letztes Mal in dieser Spielzeit jubeln. Den Schlusspunkt setzte Yogan mit einem Empty-Goal-Treffer (58. Minute).

Nach der kräftezehrenden Serie gegen die Krefeld Pinguine, die erst nach doppelter Overtime im siebenten Spiel entschieden wurde, reichte es gegen Regensburg im Halbfinale nicht.

jar