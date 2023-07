Fußball | Regionalliga FC Eilenburg präsentiert sechs weitere Neuzugänge zum Trainingsstart Stand: 05.07.2023 08:28 Uhr

Erst kam lange wenig und dann überraschte Aufsteiger FC Eilenburg mit sechs weiteren Neuverpflichtungen, die vor dem Trainingsstart am vergangenen Dienstag präsentiert wurden.

Regionalliga-Rückkehrer FC Eilenburg ist am Dienstag (4. Juli) als letztes Team der Nordost-Staffel in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Mittendrin: Sechs weitere Neuzugänge. Nachdem die Nordsachsen letzte Woche bereits Stürmer Christopher Bibaku (VFC Plauen) und Arne Rühlemann (U19, Hallescher FC) vorgestellt hatten, folgte nun ein Sextett, das größtenteils noch ohne Regionalliga-Erfahrung ist.

Wir wissen, dass wir krasser Außenseiter sind, aber glauben auch, für die eine oder andere Überraschung sorgen zu können. Eilenburg-Sportchef Stephan Hofmann |

Eilenburgs ehrenamtlicher Sportchef Stephan Hofmann betonte: "Es sind alles gute Jungs. Wir wissen, dass wir in dieser hochklassigen Regionalliga krasser Außenseiter sind. Wir glauben aber, dass wir mit unserer eingespielten und gut verstärkten Mannschaft für die eine oder andere Überraschung sorgen können."

Quentin Seidel – Abwehrhüne aus Lichtenberg

Der 1,94 Meter große Abwehrhüne Quentin Seidel kommt vom Regionalliga-Absteiger Lichtenberg und soll die Lücke schließen, die Toni Majetschak nach seinem Karriereende hinterlassen hat. Ausgebildet in den Jugendabteilungen des BFC Dynamo und bei Hertha BSC mit Nachwuchs-Bundesligaeinsätzen in der U17 und U19 spielte Seidel letzte Saison in Lichtenberg und wurde prompt Stammspieler. In 27 Einsätzen traf er einmal – im April beim 1:1 in Chemnitz.

Ibrahim Al-Dawoud – Topscorer aus Pampow

Ibrahim Al-Dawoud, ein 22-jähriger Palästinenser mit schwedischer Staatsangehörigkeit, wechselt aus der Oberliga-Nordstaffel an die Mulde. Dort glänzte er letzte Saison beim MSV Pampow mit elf Treffern und 20 Torvorlagen und war damit an mehr als 60 Prozent aller Tore des Absteigers beteiligt. Der schnelle Außenbahnspieler hatte im Januar 2022 beim SV Dessau 05 sein Deutschland-Debüt gegeben.

Moritz Kretzer – der Nächste aus Plauen

Der Stammspieler-Aderlass beim VFC Plauen geht weiter. Nachdem schon der FSV Zwickau zwei Spieler des Oberligisten verpflichtet hatte sind nun auch die Eilenburger nach Bibaku ein weiteres Mal im Vogtland fündig geworden: Moritz Kretzer kommt von den Gelb-Schwarzen an die Mulde. Den 25-Jährigen zieht es beruflich in die Region Leipzig. Der 1,89 m große Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 118 Oberligaspielen für Plauen, Carl Zeiss Jena II und Schott Jena sowie 16 Regionalliga-Partien für den SV Babelsberg 03 und den SV Lichtenberg mit.

Niklas Rohleder – Keepertalent mit FCE-Vergangenheit

Torhütertalent Niklas Rohleder ist zurück. Nach vier Jahren bei RB Leipzig schlägt der Sohn des früheren Spielers, Trainers und Nachwuchskoordinators Bela Virag wieder in Eilenburg auf. Bei RB Leipzig durchlief er in den vergangenen vier Jahren alle Großfeld-Altersklassen. Der 17-jährige Schüler, der im kommenden Jahr am Sportgymnasium Leipzig sein Abitur ablegen wird, verstärkt als dritter Keeper im Männerbereich sowie als Torwart der FCE-U19 den Verein.

Dervis Erkan – Neuer Anlauf nach Kurzeinsätzen in Jena

Bei Vizemeister FC Carl Zeiss Jena blieb Dervis Erkan der Durchbruch in der Regionalliga verwehrt. Das will der 20-Jährige nach nur zwei Kurzeinsätzen in der Vorsaison nun beim FC Eilenburg nachholen. Mittelfeldspieler Erkan stand seit Januar 2022 bei den Blau-Gelb-Weißen unter Vertrag. Zuvor spielte der gebürtige Göppinger und frühere Landesauswahlspieler von Württemberg in seiner Heimatregion in Pfullingen, Walldorf, Aalen, Freiberg und Esslingen.

Hugo Jung – U19-Futsal- Nationalspieler von Lok

Nach Niklas Borck im vergangenen Jahr folgt mit Futsal-Nationalspieler Hugo Jung eines der vielversprechendsten Talente der Region seinem früheren Jugendtrainer Sascha Prüfer. In der gemeinsamen Zeit beim 1. FC Lok Leipzig wurde Jung in die deutsche U19-Futsal-Nationalmannschaft berufen. Er folgte damit Adam Fiedler, der 2016 als Eilenburger zum ersten Futsal-Länderspiel in der Geschichte des DFB gegen England berufen wurde. Der Tauchaer Jung trainierte bereits als jüngerer A-Jugendlicher im Team von Lok-Trainer Almedin Civa mit.

sst/pm