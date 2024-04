3. Liga Fans in der 3. Liga knacken vorzeitig Zuschauerrekord Stand: 23.04.2024 16:55 Uhr

Noch stehen in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga vier Spieltage auf dem Programm. Doch schon jetzt haben die Fans einen Rekord aufgestellt. Dabei ragt Dynamo Dresden heraus.

Die 3. Fußball-Liga hat schon vier Spieltage vor dem Saisonende einen Zuschauerrekord aufgestellt. Rund 3,31 Millionen Fans haben nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds vom Dienstag an den ersten 34 Spieltagen die Partien besucht. In der gesamten vergangenen Saison waren es nicht einmal 3,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Demnach liegt der Zuschauerschnitt in dieser Saison bei 9.761 pro Spiel (Vorsaison: 8.199).

Den höchsten Schnitt hat derzeit Dynamo Dresden mit 28.633, gefolgt von Arminia Bielefeld (18.160) und Rot-Weiss Essen (16.490). Bei Erzgebirge Aue kamen bisher durchschnittlich 8.637 Fans (Rang 11), beim Halleschen FC 7.694 (Rang 12).

Rekord für besten Spieltag knapp verpasst

Einen anderen Rekord hat die 3. Liga den Angaben zufolge am vergangenen Spieltag knapp verpasst. 121.258 Fans strömten in die Stadien. In der Geschichte der 3. Liga war bislang nur ein Spieltag besser besucht: Zum Abschluss der Saison 2015/2016 kamen 122.570 Besucherinnen und Besucher in die Stadien.

dpa/sid