Fußball | 3. Liga Ex-Dynamo-Trainer Anfang "tut es unheimlich weh" – Kirsten & Co. schon am Mittwoch gefordert Stand: 21.04.2024 12:34 Uhr

Dem Interimstrainertrio um Ulf Kirsten bleiben kaum vier Tage Zeit, um die hängenden Köpfe bei Dynamo Dresden wiederaufzurichten. Derweil hat sich der sichtlich geknickte Coach Markus Anfang via Instagram von Verein und Fans verabschiedet.

In einem am Sonntagmittag (21. April) auf dem offiziellen Instagram-Kanal der SG Dynamo Dresden veröffentlichten Statement hat sich der am Abend zuvor entlassene Cheftrainer Markus Anfang von Fans und Mitarbeitern der Schwarz-Gelben verabschiedet. "Wir haben das gelebt, wir haben Dynamo gelebt, wir haben alles dafür getan, erfolgreich zu sein. Es tut mir unheimlich im Herzen weh, dass wir es nicht geschafft haben, an die super Hinrunde anzuknüpfen", sagte der 49-Jährige und ergänzte: "Ich bedanke mich noch mal bei allen, die für uns da waren. Es war eine tolle Zeit."

Verliert Dynamo die 2. Liga aus den Augen?

Anfang und sein Co-Trainer Florian Junge mussten nach zuletzt fünf Partien in Serie ohne Sieg und lediglich zwölf Punkten aus den vergangenen 14 Spielen gehen. Endgültiger Auslöser war das blutarme 0:2 daheim gegen Viktoria Köln. Dynamo, zur Winterpause noch auf allerbestem Weg in Richtung Zweitliga-Rückkehr, fehlen vier Spieltage vor Schluss mindestens sechs Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz. Punktet zudem Münster am Sonntag gegen Freiburg, würde Dresden einstweilen auch den Relegationsplatz einbüßen.

Am nächsten Samstag (27. April, 14 Uhr live bei Sport im Osten im MDR FERNSEHEN und Stream) reisen die Elbestädter zum Topspiel bei Jahn Regensburg um Trainer Joe Enochs. "Ich wünsche euch alles Gute und dass alles so kommt, wie wir uns das am Anfang der Saison alle gewünscht haben", betonte Markus Anfang.



Die erste Bewährungsprobe für das nun interimsweise inthronisierte Trainertrio aus SGD-Legende Ulf Kirsten, dem bisherigen Co-Trainer Heiko Scholz und dem etatmäßigen U19-Coach Willi Weiße wartet jedoch bereits drei Tage zuvor beim prestigeträchtigen Sachsenpokal-Halbfinale auswärts gegen Regionalligist FSV Zwickau (24. April, 20:15 Uhr live bei Sport im Osten im MDR FERNSEHEN und Stream)

Kirsten und Scholz: Freundschaft weit über den Rasen hinaus

Kirsten ist spätestens seit der Entlassung von Sportchef Ralf Becker vor gut eineinhalb Monaten der starke Mann bei den Schwarz-Gelben. Der mittlerweile 58-Jährige war zuletzt vor 13 Jahren als Trainer tätig. Von 2005 bis 2011 leitete der einstige Dresdner und Leverkusener Weltklassestürmer die U23 von Bayer 04. Im März 2023 heuerte ihn Dynamo als sportlicher Berater der Klubführung an.

Ulf Kirsten (re.) und Heiko Scholz (li.) feiern den DFB-Pokalsieg 1993 mit Bayer Leverkusen im Berliner Olympiastadion.

Die früheren Nationalspieler Ulf Kirsten und Heiko Scholz spielten in den 1990er Jahren gemeinsam für Leverkusen und holten 1993 den DFB-Pokal. Beide verbindet jedoch seit Jahrzehnten eine enge Freundschaft weit über den Rasen hinaus. Scholz war nach Trainerstationen in Duisburg, Windeck, bei Viktoria Köln, Lok Leipzig und einem kurzen Abstecher zu Wacker Nordhausen im Dezember 2019 als Co des damaligen Cheftrainers Markus Kauczinski zu Dynamo zurückgekehrt.

Weiße: Über Union Berlin zur SGD

Der dritte im Bunde ist Willi Weiße. Der gerade 36 Jahre alt gewordene Weiße wurde in Berlin geboren und spielte im Nachwuchs von Tennis Borussia und dem 1. FC Union. Im Nachwuchsleistungszentrum der Köpenicker begann er 2010 seine Trainerlaufbahn, die ihn im Sommer 2019 zur U19-Bundesligamannschaft der SGD nach Dresden führte.

Dynamo Dresdens U19-Trainer Willi Weiße vervollständigt das Interimstrio mit Ulf Kirsten und Heiko Scholz.

Erst im vergangenen Januar legte Weiße – unter anderen mit Stefan Reisinger und Miroslav Jagatic – erfolgreich den UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang an der DFB-Akademie in Frankfurt/Main ab. Das Profiteam ist Weiße aber nicht fremd: Auch er war in der Zweitliga-Rückrunde 2019/20 unter Markus Kauczinski gemeinsam mit Heiko Scholz bereits Co-Trainer.

mhe