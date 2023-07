Fußball | Saisonvorbereitung Erzgebirge Aue offenbart Abwehrprobleme gegen 1. FC Köln - Geheim-Test zwischen Dresden und Halle Stand: 29.07.2023 16:57 Uhr

Für Erzgebirge Aue offenbarte der Härtetest gegen den 1. FC Köln noch einige Baustellen. Dynamo Dresden und der Hallesche FC nahmen es mit der Geheimhaltung äußerst genau und spielten unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Aue ohne Chance gegen Köln

Erzgebirge Aue hat das Testspiel gegen den 1. FC Köln mit 0:2 (0:2) verloren. Der Bundesligist erwischte einen guten Start und dominierte die überraschten Auer. Nach nur sechs Minuten erzielte Luca Waldschmidt bereits das 1:0 für Köln, nach Vorarbeit von Dejan Ljubicic (6.). Bei Ljubicics Flanke von links war der Ball noch unglücklich von Anthony Baryllas Rücken vor die Füße des Torschützen gesprungen, der aus wenigen Metern flach ins linke Eck abschloss. Nur zehn Minuten später legte Waldschmidt auf Davie Selke, der aus spitzem Winkel von rechts zum 2:0 traf (16.). Der zweite Durchgang bot den 3.200 Zuschauern in Euskirchen dann eine ausgeglichene Partie, in der Aue aber letztlich ohne Tor blieb.

Geheim-Test zwischen Dynamo Dresden und dem Halleschem FC

Die Drittligisten aus Dresden und Halle testeten derweil gleich doppelt unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden. Die erste Geheim-Partie über zweimal 45 Minuten endete mit einem 1:0 für den Halleschen FC. Den Siegtreffer steuerte Timur Gayret bei. Im zweiten Test über nur einmal 45 Minuten trennten sich die Teams 2:2-Unentschieden, bei dem Manuel Schäffler und Andor Bolyki jeweils zweimal trafen.

"Die Leistung in der ersten Partie war grundsätzlich in Ordnung, nur dass uns etwas sehr Elementares gefehlt hat: Wir haben aus den zahlreichen guten Chancen keine Tore gemacht und es nicht geschafft zu Null zu spielen. Im zweiten Spiel haben es auch gerade die jungen Spieler sehr ordentlich gemacht. Aber auch hier wurde uns aufgezeigt, dass wir definitiv noch was brauchen", bewertete Dynamo-Coach Markus Anfang die Leistung seines Teams in einer Mitteilung des Vereins.

Beide Vereine hatten sich im Vorfeld darauf verständigt, die Begegnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. "Sowohl sicherheitsrelevante und spieltagsorganisatorische Gründe als auch die Überlegung beider Vereine, sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht im taktischen Bereich in die Karten schauen zu lassen, haben dazu geführt,", begründete Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker die Entscheidung.

red/dpa