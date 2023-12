Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue - Letztes Heimspiel gegen Duisburg ohne Trainer Dotchev Stand: 08.12.2023 18:00 Uhr

Noch einmal strömen die Veilchen-Fans 2023 ins Erzgebirgsstadion - zum letzten Heimspiel des Jahres gegen den MSV Duisburg. Die Vorfreude ist groß, nur nicht bei Trainer Dotchev, denn der darf am Samstag (09.12., 16:30 Uhr) nicht gegen seinen Ex-Club coachen.

Die Ausgangslage

Die Freude über das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen dürfte bei Aue-Trainer Pavel Dotchev ziemlich getrübt sein. Der Grund: Wegen seiner Gelb-Roten Karte im Spiel gegen Arminia Bielefeld ist der 58-Jährige gegen den MSV Duisburg am Samstag zum Zuschauen auf der Tribüne verdammt. Ein ärgerlicher Umstand, dennoch wird sich die Herangehensweise gegen den Club, bei dem Dotchev 2021 acht Monate unter Vertrag stand, nicht ändern. "Da Jörg Emmerich Fußball so denkt und lebt wie ich, hat mein Fehlen keine Auswirkungen", so Dotchev über seinen Co-Trainer. Und weiter: "Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, werden wir die Punkte hierbehalten. Allerdings hat der MSV wesentlich mehr Potential, als es die Tabelle vermuten lässt", so Dotchev über den Tabellen-19.

Auch Mirnes Pepic hat eine Duisburger Vergangenheit. Beim FCE hat er sich in dieser Saison zu einer festen Stütze im defensiven Mittelfeld etabliert und stand in allen 17 Ligaspielen auf dem Platz. Seine Marschroute gegen den MSV: "Es zählt nur Vollgas." Ohne Dotchev, dafür mit Vollgas soll am Samstag der sechste Sieg im neunten Heimspiel gelingen.

Mirnes Pepic (li.) will Duisburg mit "Vollgas" bezwingen. (Archiv)

Die vergangenen fünf Spiele

Freiburg II - Aue 0:1 Mannheim - Duisburg 0:0 Aue - Verl 1:2 Duisburg - Ingolstadt 1:2 Unterhaching - Aue 0:0 Sandhausen - Duisburg 2:0 Aue - BVB II 2:0 Saarbrücken - Duisburg 0:0 Bielefeld - Aue 2:2 Duisburg - Lübeck 1:0

Der direkte Vergleich

Die Partie Aue gegen Duisburg hat es insgesamt bereits 18-mal gegeben. Die Erzgebirger sind dabei bislang nicht wirklich gut weggekommen. Elf Pleiten stehen für die Veilchen zu Buche. Den letzten der drei Erfolge gegen Duisburg gab es in der 2. Bundesliga in der Saison 2018/19. Damals schlug Aue den MSV in Duisburg mit 2:1. Die jüngsten Aufeinandertreffen sind allerdings kein gute Omen für die Elf von Pavel Dotchev: Sowohl im Hinspiel (0:2) der vergangenen Drittliga-Saison als auch im Rückspiel (0:3) gab es weder Punkte noch Tore für Aue.

So könnten sie spielen

Aue : Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Pepic, Schikora - Sijaric, Tashchy, Stefaniak - Bär

: Männel - Danhof, Barylla, Vukancic, Rosenlöcher - Pepic, Schikora - Sijaric, Tashchy, Stefaniak - Bär Duisburg: Müller - Feltscher, Bitter, Knoll, Mogultay - Castaneda, Bakalorz - Pledl, Michelbrink, Kölle - Mai

