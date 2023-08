Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue holt Punkt in Essen Stand: 20.08.2023 21:35 Uhr

Nach dem Auftaktsieg gegen Ingolstadt sammelt Aue auch den ersten Auswärtspunkt: Vor 15.000 Zuschauern an der Hafenstraße in Essen überzeugten die "Veilchen" vor allem in der ersten Halbzeit.

1:1 bei Rot-Weiß Essen! Erzgebirge Aue ergattert zu ungewohnter Zeit am Sonntagabend einen Zähler im Tollhaus "Hafenstraße" und blickt mit vier Punkten aus zwei Spielen auf einen guten Start in die Saison. Sean Seitz brachte die "Veilchen" in der 17. Minute in Führung, Essens Torben Müsel glich in der 30. Minute aus.

Nach dem Wechsel waren die klaren Chancen rar - am Ende musste Aue sogar ziemlich zittern. "Bis zum 1:0 ist unser Plan aufgegangen, danach hat Essen umgestellt und damit ging unsere spielerische Überlegenheit verloren. In der Halbzeit haben wir das besprochen. Nach dem Wechsel haben sich beide Teams neutralisiert. Es war ein verdienter Punkt in einem intensiven Spiel", sagte Pavel Dotchev bei "Magenta Sport".

Dotchev setzt auf Auftaktsieg-Elf

Maxilimian Thiel hatte nach seinem Jokertor beim 1:0-Sieg gegen Ingolstadt und der Lobeshymne von Dotchev ("Er drängt sich auf") mit einem Startelf-Einsatz geliebäugelt, doch Thiel saß zunächst auf der Bank, weil sich der Trainer für die gleiche Startelf wie gegen Ingolstadt entschied. Überraschend stand Marvin Stefaniak erneut gar nicht im Kader.

Traumkonter führt zum 1:0

Während Aue nach dem 1:0-Sieg in Ingolstadt mit einer Spur Gelassenheit nach Essen fahren konnte, stand der Gastgeber nach dem 1:2 gegen den Halleschen FC und dem unglücklichen Aus im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV unter Druck. Das wollte Aue nutzen. Die "Veilchen" spielten mutig nach vorn und jubelten in der 17. Minute. Ein Einwurf für Essen leitete das 1:0 ein. Der starke Omar Sijaric trieb den Ball über den halben Platz und bediente Sean Seitz mit einem klugen Steckpass. Seitz blieb cool und schob das Leder an Jakob-Karl Golz vorbei ins Tor.

Sean Seitz jubelt über den Treffer zum 1:0 für Aue.

Essen brauchte einige Minuten, um ins Spiel zurückzufinden. Eine Einzelaktion von Torben Müsel bescherte den Gastgebern das 1:1. Müsel nahm den Ball perfekt an und schoss mit links aus der Drehung ins lange Eck: 1:1 (30.).

Rosenlöchner vom Platz ausgebremst

Wenig später musste Aue den nächsten Schock verkraften. Außenverteidiger Linus Rosenlöcher blieb bei einem langen Schritt an der Außenlinie im Rasen hängen, hielt sich sofort das rechte Knie und musste verletzt vom Platz. "Es sah nicht gut aus. Er hat riesige Schmerzen", gab Dotchev ein erstes Update. Der Rasen glich einem Fleckenteppich und war alles andere als Drittliga-tauglich. Für Rosenlöcher kam Kilian Jakob und der hatte gleich voll zu tun und Glück, dass Isiah Ahmad Young der Ball versprang (43.).

Linus Rosenlöcher wird verletzt ausgewechselt.

Zweite Halbzeit ohne große Höhepunkte

Auch nach der Pause war Essen leicht tonangebend und drängte Aue zunehmend in die eigene Hälfte. Die "Veilchen" hielten mit Herzblut dagegen und warfen sich in sämtliche Schüsse. So fanden die Versuche von Vinko Sapina und Isah Ahmad Young gar nicht den Weg auf das Tor von Martin Männel, sondern wurden zuvor geblockt. Wirkliche Höhepunkte hatte die zweite Halbzeit nicht zu bieten.

Daran änderten auch die Einwechslungen von Steffen Meuer und Thiel nichts. Einzig Marcel Bär hatte eine gute Kopfballchance. Essen wirkte insgesamt einen Tick gefährlicher, fand die Lücke in der Abwehr aber nicht, weil Aue stark verteidigte und nicht mehr auf "Teufel komm raus" auf Sieg spielte. Zudem verhinderte Ron Berlinski die Essener Führung, als er vor Männel den fulminanten Schuss seines eigenen Mitspielers blockte. Gefährlich wurde es so nur, als Cedric Harenbrock mit links schlenzte, das Tor aber um Zentimeter verfehlte (90.).

Drei Spiele in sechs Tagen

Es war der Auftakt in eine Englische Woche. Schon am Mittwoch (19 Uhr im Ticker und Audiostream) geht es für Aue gegen den SV Sandhausen weiter. Am Samstag stellen sich die "Veilchen" ab 14 Uhr beim VfB Lübeck vor.

sst